菲律賓駐台代表：未與菲國在台社群商討撤僑計畫

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（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）菲律賓駐台代表貝約今天表示，目前台灣一切正常，他並未與任何菲律賓在台社群商討撤僑計畫。「我不認為有必要撤僑。我們準備撤僑的說法是沒有根據的。那不是真的」。

菲國媒體ABS-CBN新聞網報導，「北台灣菲律賓社群」（Filcom Taiwan Northern）祕書長Mercedita Kuan受訪時說，雖然台灣情況一切正常，但菲律賓人「還是有點不安，所以（週日）跟馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）有一場Zoom會議…萬一中國真的對台灣施加威脅，我們自己該如何撤離？」

對此，Mercedita Kuan僅告訴中央社她的說法遭曲解，不願接受訪問。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席兼駐台代表貝約（Silvestre Bello III）今晚接受中央社訪問表示：「我想要澄清，（MECO）沒有關於撤僑的計畫。」

貝約說：「我不認為目前有必要撤離。一切都很正常。」

貝約原任勞工部長，7月11日正式接任駐台代表後尚未前往台灣。他表示，根據MECO副代表賀喜德（Teodoro Luis B. Javelosa Jr.）和菲律賓駐台北海外勞工辦公室（POLO）專員查維斯（Cesar Chavez Jr.）回報，「台灣一切正常。所以我們準備撤僑的說法是沒有根據的。那不是真的」。

貝約說，他計劃下週二前往台灣，預計停留15天，會見MECO下屬和駐台北海外勞工辦公室員工，「親眼看看台灣的情況」。

不過，貝約強調，截至目前，他只有接到賀喜德和查維斯的報告，並未與菲律賓在台社群開會。「所以我很驚訝為什麼大家說我在跟他們會面，我們將討論撤離的可能性。那不是真的。」（編輯：高照芬）1110808