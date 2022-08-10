林佳龍競辦叫戰 要求侯友宜政策辯論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北10日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今天公布4大政策目標和20大市政願景，並正式向競選連任的新北市長侯友宜下戰帖，要求進行政策辯論。

林佳龍競辦發言人李晏榕表示，競辦共整理出4大政策目標及20大市政願景，細部內容還包括100項具體政見，未來也將一一公布。

她表示，四大政策目標分別為「大建設、大發展、大溫暖及大平台」，在「大建設」項目下，有流域大治理、交通大順暢、都市大更新、社宅大推進、環境大減碳；在「大發展」有觀光大加值、產業大繁榮、青年大補帖、教育大投資、新創大基地；在「大溫暖」有社福大貼心、治安大放心、運動大健康、效能大提升、動保大進步；「大平台」有國際大交流、創意大解放、文化大復興、族群大和諧、轉型大正義。

羅致政表示，新北市可以做的事情太多了，透過選舉可做候選人的個人能力及城市願景比較，希望未來邀市長侯友宜辯論，針對侯市府工作上「不願意做」、「沒有做」及「做不好」等3大面向進行辯論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，20大願景有太多應興應革的部分，林佳龍競辦透過智庫及專家、民代等研擬提出且是具體可行的政策，也是對市府全面體檢，呼籲侯友宜不要再閃躲、不要再迴避及不要再拖延，不要再躲在局處和發言人的後面。

他表示，離選舉投票倒數109天，是該辯論的時候了，競辦發下戰帖，讓市府在20大願景中隨便挑，挑哪一個就辯哪一個。同時，他也預告，林佳龍明天將公布青年政策的細部規劃和願景，爭取年輕朋友認同。（編輯：李錫璋）1110810