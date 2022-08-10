王光祿案檢察總長提非常上訴 監委：保障原民人權

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（中央社記者陳俊華台北10日電）監委王美玉今天說，王光祿狩獵有罪案，法務部及檢察總長邢泰釗已回覆監察院，原確定判決有適用法則不當之處，已提出非常上訴，她要表達肯定及認同對原民傳統文化的尊重、保障原民人權。

王光祿案起源於民國102年，王光祿在河床撿拾一把獵槍並於8月持槍上山狩獵，獵打長鬃山羊和山羌各1隻。獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑。

因案件引起社會關注，104年時任最高檢察署檢察總長顏大和針對王光祿案提起非常上訴、106年最高法院就王光祿案聲請釋憲、110年大法官宣示解釋，僅有部分違憲，最高法院續審王光祿案；同年5月20日總統蔡英文行使總統赦免權，特赦王光祿。

王美玉今天透過新聞稿表示，6月她提出調查報告指王光祿狩獵被判有罪案，確定判決恐未正確理解憲法保障原住民族傳統狩獵文化，加深族群間文化理解的隔閡，並凸顯保障原住民族狩獵文化，及獵槍使用規範不足等問題。

王美玉說，當時就本案確定判決違背法令部分，監察院促請法務部轉檢察總長研提非常上訴。法務部日前回覆已提出非常上訴。

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王美玉強調，這次最高檢察署經研處監察院調查報告意旨後，再次提起非常上訴，倍感欣慰。監察院長期致力關懷原住民人權保障，透過本案調查，希望還給當事人公道外，更期待政府正視原住民狩獵文化真諦，使民眾瞭解原住民族傳統文化精神，而非因誤解原住民狩獵傳統，而致相關法規難以與時俱進，造成原住民因限制獵槍使用，而招致刑責或危及生命安全。

王美玉說，檢察總長參酌監察院調查意見後再提起非常上訴，除了是突破外，也是共同努力爭取原住民文化認同，期待未來法院判決更能接納多元族群聲音，以實現族群共融目標。（編輯：蘇志宗）1110810