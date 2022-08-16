兩岸局勢升溫 民眾黨團促進行金融漢光演習

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（中央社記者郭建伸台北16日電）兩岸局勢升溫，近來傳出不少駭客攻擊，甚至有行庫遭DDoS攻擊。台灣民眾黨立法院黨團今天指出，財經部會及國安部門應合作操演金融漢光演習，加強資安監控及金融穩定機制，並演練各類情況。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天舉行記者會。張其祿指出，日前傳出兩大行庫遭DDoS攻擊整整一星期，各界擔憂一旦駭客入侵銀行資安系統，恐危及客戶存款，因此金融機構必須加強資安監控，展開「金融兵推」加強資安防護。

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張其祿表示，目前金融與資訊科技幾乎綁定之架構下，相關機關務必正視危機；面對可能的金融攻擊，呼籲金管會與央行優先進行針對台海危機的沙盤推演，並規劃金融漢光演習，並對外說明以安定民心。

立委邱臣遠表示，台海危機上升，資安、股市、匯市、經濟都應做最壞的打算，而國安基金僅有新台幣5000億元規模，能否應付重大事件造成的股市大跌，需要兵推檢驗。（編輯：黃國倫）1110816