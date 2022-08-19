徐榛蔚遭控遲到還要求Kolas離場 花縣府否認

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民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（右2）14日晚間受邀到玉里鎮Afih（阿飛赫部落）參加祭典，她身穿族服，與民眾跳舞、相處融洽。（Kolas Yotaka競選團隊提供）中央社記者張祈傳真 111年8月19日

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas日前受邀參加部落祭典，卻被告知「徐榛蔚要來，請她先離場」，她表示，很遺憾縣長團隊這樣要求部落，獨裁戒嚴不屬於花蓮；花蓮縣府回應，不實指控。

Kolas Yotaka昨天深夜在臉書貼文指出，14日晚間受邀到玉里鎮Afih（阿飛赫部落）參加祭典，她身穿族服與族人共舞，相談甚歡。

Kolas說，當天抵達時約晚間9時，有聽到花蓮縣長徐榛蔚比預定時間晚了近2小時，祭場門口早早就有穿著相同背心的人牆排隊等候縣長駕到，顯然不知道等了多久，仍不知道現任縣長要不要來。

當地族人說，當天部落晚間6時許宴客，徐縣長原定宴客時間抵達，卻一直延後，到晚間10時多才姍姍來遲，年輕人被要求中斷活動迎接縣長，打亂流程，影響祭典進行。

約晚間9時許，部落司儀突然用麥克風廣播暗示「Kolas行程很忙，請大家拍手歡送她」。Kolas說，後來有人受託告訴她「因為徐縣長要進場，要求Kolas先離場」。

有族人為此不滿，認為不該為了徐縣長要來，就讓原本的客人離開，因此不願與徐縣長共舞，領唱者當場丟下麥克風拒絕進行、人潮散去，當天儀式提早結束。

Kolas指出，民主時代，沒有誰可以叫誰滾蛋，很遺憾徐縣長（或幕僚）竟做出這種要求，一直以來都尊重徐縣長，也希望徐縣長尊重她。花蓮是屬於大家的，不是屬於徐縣長的，部落是屬於部落的，不是屬於徐縣長的。民主本來就應該要百花齊放，沒有誰是永遠的王，現任的縣長要有基本的民主素養才對。

Kolas指出，「獨裁戒嚴的行為該回到上個世紀，不屬於這裡。要我離場事小，但壓迫花蓮人事大，今年的縣長選舉大家理應公平競爭，比能力，比遠見，花蓮的未來，由花蓮人民自己決定，終結恐怖統治，拒絕王權橫行，這就是我參選的原因」。

花蓮縣府回應，沒有要求部落列隊歡迎，也沒有要求Kolas離開，這是不實指控，當天部落行程約20多場，因族人都很熱情希望縣長待久一點，行程難免耽誤到，比預定時間晚到，對鄉親感到抱歉。（編輯：黃世雅）1110819