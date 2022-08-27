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鄭寶清宣布參選 桃園藍白綠參選人皆表尊重

2022/8/27 22:19（8/27 22:28 更新）
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（中央社記者葉臻桃園27日電）民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長。民進黨、國民黨和民眾黨桃園市長參選人也各自透過選辦回應，尊重鄭寶清的參選權利。

鄭寶清今天晚間出席「董事長開講」粉絲見面會時說，為桃園下一代更美好的未來、成為民主之光，將參選桃園市長。桃園市長參選人目前已有國民黨籍張善政、民進黨籍鄭運鵬及民眾黨籍賴香伶。

鄭運鵬競辦政策平台召集人林飛帆表示，民主社會每個人都有參選的權利，但每個政黨都會提出自己的候選人爭取選民支持，「鄭寶清宣布脫黨參選，是他的決定，但延續桃園光榮市政成績，是我們無可迴避的責任」。

賴香伶透過競辦表示，對於鄭寶清的苦心與決心，表示尊重也感佩；民進黨沒有辦理初選、直接指定徵召桃園市提名人選，才會導致鄭寶清宣布違紀參選，這是民進黨的民主倒退，失去它原本核心價值。

張善政競辦發言人曾俊豪指出，張善政尊重鄭寶清宣布參選的決定，鄭寶清是受到許多人尊敬的政壇人士，也絕對相信他經過深思熟慮、天人交戰；無論對手是誰，張善政都會照著自己步調勤走基層。（編輯：方沛清）1110827

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