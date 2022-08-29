瓜地馬拉外長步卡羅清晨抵台 重申不放棄對台承諾

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瓜地馬拉外交部長步卡羅（左3）29日清晨抵台，外交部常務次長俞大㵢（左4）到場接機，步卡羅說，此行是瓜地馬拉不顧任何挑戰或威脅支持台灣最有力的例子。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月29日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）瓜地馬拉外交部長步卡羅今天清晨搭機抵台，他在桃園國際機場致詞表示，此行是瓜地馬拉不顧任何挑戰或威脅支持台灣最有力的例子，並重申瓜地馬拉不會放棄對台灣的承諾。

瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro）應台灣政府邀請，8月29日至9月2日率團訪台，訪問團從美國搭乘中華航空公司CI7班機來台，班機在清晨4時19分降落於桃園國際機場，外交部由常務次長俞大㵢前往B9國賓門接機。

步卡羅在桃機發表談話表示，他代表瓜地馬拉和總統賈麥岱（Alejandro Giammattei），向台灣人民致以最熱烈的問候，今天在瓜地馬拉外交部代表團的陪同下抵台，這是一次重要而有意義的訪問，目的是強化兩國關係，進一步鞏固幾十年來形成的友誼。

步卡羅指出，瓜地馬拉和台灣是共同致力於民主、自由和對主權的尊重等價值觀的盟友。這次訪問並非偶然，因為這次訪問是瓜地馬拉不顧任何挑戰或威脅繼續支持台灣最有力例子，他也重申，瓜地馬拉不會放棄對台灣的承諾。

步卡羅說，台灣以捍衛民主、自由等基本價值觀的決心、韌性和信念，成為世界最偉大的榜樣之一。在這次的訪問中，他代表瓜地馬拉政府再次向台灣人民保證，瓜地馬拉與台灣關係穩固，不會動搖。瓜地馬拉堅持台灣立場，也將繼續支持台灣。

步卡羅表示，過去幾年中，台灣已證明自己是肩負國際社會責任的一員，透過「台灣可以幫忙，台灣正在幫助」已經延伸至多個國家，瓜地馬拉正是其中之一，他也藉此機會感謝台灣提供瓜地馬拉在各領域的合作，並在處於領先地位的衛生領域給予的協助。

步卡羅指出，值得驕傲的是，儘管近年來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來負面的經濟影響和貿易中斷，近年來兩國間的經濟往來仍持續增長，並在雙邊貿易和直接投資方面取得令人振奮的成果。

步卡羅說，將在各領域進一步加強雙邊關係，這次訪問中很榮幸地與外交部建立新的交流，新的計畫將標誌著兩國關係又一個里程碑，並將作為進一步促進兩國與各國外交關係發展的平台。願雙方長期以共同理想和價值觀為根基的關係，在未來持續發展。

訪問團一行人隨後接受媒體拍照，並由工作人員引導前往國賓室外完成採檢作業後前往飯店。

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外交部昨天發布新聞稿表示，此行是步卡羅首次訪台，期間將晉見總統蔡英文，拜會外交部長吳釗燮，除了與吳釗燮共同簽署「中華民國（台灣）與瓜地馬拉共和國外交人員訓練及交流合作協定」並相互贈勳，另外，還接受吳釗燮款宴歡迎。

此外，訪團成員也將拜會大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會及中華民國對外貿易發展協會，並參訪外交部外交及國際事務學院、國防大學，以及高雄軟體園區、國立故宮博物院等文經設施。（編輯：蔡佳敏）1110829