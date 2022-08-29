蔡適應登記參選談四接 支持轉型但不能妨害發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨基隆市長參選人蔡適應（前右5）29日下午在基隆市長林右昌（前右4）和13名黨籍市議員參選人陪同下，前往基隆市選委會登記參選，一行人在大門口高呼「市長選適應，議員大勝利」。中央社記者王朝鈺攝 111年8月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆29日電）台電擬在外木山海岸填海造地蓋「四接」，民團發起護海公投指基隆市府拖延，立委蔡適應今天登記參選基隆市長受訪說，尊重相關單位審議，他支持能源轉型，但不能妨害港市發展。

民進黨基隆市長參選人蔡適應下午1時30分在基隆市長林右昌和13名黨籍基隆市議員參選人陪同下，前往市選委會登記參選基隆市長，一行人在1樓高呼「市長選適應，議員大勝利」。

蔡適應致詞表示，會選在下午1時30分登記參選，是因為1+3=4，就是蔡適應的「適」也代表他的決心，13也代表13名基隆市議員參選人，有決心、有信心繼續為市民守住基隆前途和發展。

蔡適應接受媒體聯訪時表示，他在西元2016年當選立法委員後，首件要事就是要求協和電廠儘速停止以重油發電，協和電廠1、2號機在2019年停機，預計2024年3、4號機也會停產，過程中他也支持協和電廠轉型為天然氣發電廠，至於相關安排則尊重台電。

蔡適應表示，他的訴求很清楚，支持能源轉型，但不能妨害基隆港市發展，相信台電後續會再規劃及處理，至於民間團體推動基隆護海公投，就由相關單位審議，「我充分尊重」。

對於基隆護海公投領銜提案人王醒之等人上午前往行政院門口舉行記者會，批評基隆市府讓公投提案在漫長、惡意的行政拖延中等待，蔡適應說，完全尊重基隆市府等單位安排，應該尊重專業單位意見。

記者追問，是否擔心公投會影響選情，蔡適應表示，沒有什麼公投影響選情的事情，今年本來就不會有公投。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起護海公投，提案主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地」。（編輯：方沛清）1110829