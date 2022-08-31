台東民進黨6議員參選人攜手登記 盼議會成立黨團

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民進黨6名台東縣議員參選人31日上午在民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（前左）等人陪同下，一起前往台東縣選委會登記，展現團結士氣。中央社記者盧太城台東攝 111年8月31日

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）下屆台東縣議員選舉，民進黨破天荒提名6人，今天在縣長參選人劉櫂豪陪同下完成登記，盼揮出全壘打在台東縣議會成立黨團辦公室。

台東縣議員16個選區、應選30席，第1選區台東市10席，民進黨這次在台東市提名4席分別是黃治維（現任）、林文隆、簡維國、余振維，第2選區卑南鄉提名許文獻，第4選區縱谷線提名林金樺，總計提名6人，創下民進黨創黨提名的紀錄。

今天上午6名參選人在劉櫂豪、前立委賴坤成陪同下，一起前往台東縣選委會登記，展現團結士氣，6人高喊「議會組黨團、6席全壘打」，希望能在台東縣議會成立黨團。

根據台東縣議會政黨黨團辦公室設置辦法，凡向中華民國政府登記有案，且在台東縣議會有議員席次3名以上政黨，其黨員經大會確認後，得以借用方式，申請在台東縣議會設置政黨黨團辦公室，各以一室為限。

台東縣議會30議員席次，民進黨僅在第14屆、17屆、18屆、19屆分別拿下1席，因此均無法在台東縣議會成立黨團辦公室運作；僅有第17屆、102年時任民進黨縣議員林參天邀請台聯議員陳‧藍姆洛、無黨籍議員謝明珠，成立民進黨團，但也只短暫運作1年。

根據中央選委會資料，民進黨在第15屆、16屆第1選區分別提名3人、2人均落選，這次在第1選區一口氣提名4人，希望揮出全壘打，在台東縣議會成立黨團運作。（編輯：謝雅竹）1110831