更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨1/300
首頁 / 政治

台東民進黨6議員參選人攜手登記 盼議會成立黨團

2022/8/31 13:22（8/31 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨6名台東縣議員參選人31日上午在民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（前左）等人陪同下，一起前往台東縣選委會登記，展現團結士氣。中央社記者盧太城台東攝 111年8月31日
民進黨6名台東縣議員參選人31日上午在民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（前左）等人陪同下，一起前往台東縣選委會登記，展現團結士氣。中央社記者盧太城台東攝 111年8月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣31日電）下屆台東縣議員選舉，民進黨破天荒提名6人，今天在縣長參選人劉櫂豪陪同下完成登記，盼揮出全壘打在台東縣議會成立黨團辦公室。

台東縣議員16個選區、應選30席，第1選區台東市10席，民進黨這次在台東市提名4席分別是黃治維（現任）、林文隆、簡維國、余振維，第2選區卑南鄉提名許文獻，第4選區縱谷線提名林金樺，總計提名6人，創下民進黨創黨提名的紀錄。

今天上午6名參選人在劉櫂豪、前立委賴坤成陪同下，一起前往台東縣選委會登記，展現團結士氣，6人高喊「議會組黨團、6席全壘打」，希望能在台東縣議會成立黨團。

根據台東縣議會政黨黨團辦公室設置辦法，凡向中華民國政府登記有案，且在台東縣議會有議員席次3名以上政黨，其黨員經大會確認後，得以借用方式，申請在台東縣議會設置政黨黨團辦公室，各以一室為限。

台東縣議會30議員席次，民進黨僅在第14屆、17屆、18屆、19屆分別拿下1席，因此均無法在台東縣議會成立黨團辦公室運作；僅有第17屆、102年時任民進黨縣議員林參天邀請台聯議員陳‧藍姆洛、無黨籍議員謝明珠，成立民進黨團，但也只短暫運作1年。

根據中央選委會資料，民進黨在第15屆、16屆第1選區分別提名3人、2人均落選，這次在第1選區一口氣提名4人，希望揮出全壘打，在台東縣議會成立黨團運作。（編輯：謝雅竹）1110831

民進黨6名台東縣議員參選人31日上午在民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（左）和前立委賴坤成（右）陪同下完成登記，盼揮出全壘打在台東縣議會成立黨團辦公室。中央社記者盧太城台東攝 111年8月31日
民進黨6名台東縣議員參選人31日上午在民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（左）和前立委賴坤成（右）陪同下完成登記，盼揮出全壘打在台東縣議會成立黨團辦公室。中央社記者盧太城台東攝 111年8月31日
劉櫂豪
劉櫂豪登記參選台東縣長 喊檢驗饒慶鈴4年施政 劉櫂豪批利用行政資源選舉 饒慶鈴回應行銷台東
賴坤成
台東縣徵選衛生局長 賴坤成考慮遞履歷 40年菩提樹移植惹議 東縣府：破壞道路改其他樹種
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民進黨4派系新北議員選將同日登記 造勢拚場