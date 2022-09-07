藍：國慶主視覺忽略中華民國元素 請政府適可而止

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國慶籌備委員會公布民國111年國慶主視覺，國民黨今天表示，主視覺設計再度忽略「中華民國」元素，質疑民進黨執政以來，經常刻意以意識型態的作為，企圖消滅中華民國，呼籲政府適可而止。

國慶籌備委員會秘書長陳宗彥6日公布111年國慶主題為「守土衛國、你我同行」，主視覺設計是凝聚各方力量，成為強而有力的盾牌；防疫方面，國慶大會將從去年的6000個座位，增加到1萬個座位。

國民黨今天發出新聞稿，發言人柳采葳質疑，民進黨執政以來，經常刻意以意識型態的作為，企圖消滅「中華民國」；每逢國慶日的主視覺設計皆以毫無國旗色彩、國號元素的識別圖案，意圖偷渡民進黨「台獨」意志的神主牌。

柳采葳認為，此舉不僅扭曲國家定位，傷害民眾的國家意識，更誤導國際視聽；呼籲民進黨政府適可而止，回歸凸顯象徵主權精神的「中華民國」國號、國旗設計，以符合全民的期待與期望。

柳采葳也質疑，身為中華民國的執政黨設計國慶主視覺上的文字，居然是Taiwan National，再度以「英文台獨」偷渡理念，試問國號是台灣或Taiwan嗎？10月10日國慶日是哪個國家的國慶，是「台灣國」嗎？政府刻意在國慶主視覺上呈現Taiwan，不僅錯亂國家主權的定位，更會造成國際視聽的混淆，讓國際各界誤認中華民國消失了嗎？

柳采葳指出，民進黨辯解，中華民國的元素會出現在邀請卡、識別證、布旗等設計上，但國慶主視覺是呈現慶典的主要意涵與價值，國家的國號、國旗不呈現在主視覺中，反而藏匿在周邊的設計中，根本是讓「中華民國」淪為配角，民進黨抹煞國家記憶的意圖昭然若揭，只會硬拗、強辯，無法掩蓋民進黨「意識型態」治國的偏差作為。

柳采葳說，從護照封面到國慶主視覺設計，民進黨不斷藉由意識型態的小動作，意圖消滅「中華民國」的意涵，凸顯「台獨」思想，若民進黨始終不願放棄台獨的神主牌，為何不敢大聲說出來，為何不敢明確表態推動台獨的理念。（編輯：蘇志宗）1110907