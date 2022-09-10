被問抗中保台決心 黃珊珊：家人是軍人每天都保台

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（中央社記者劉建邦台北10日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天被問及民間團體呼籲公職參選人應有抗中保台決心時說，她有家人是軍人且每天都在保台，搞內部分裂才讓別人有機可趁，別從內部撕裂台灣社會。

黃珊珊上午出席「2022兒童慈善繪畫大賞」活動頒獎典禮，會前接受聯訪，媒體詢問，多個民間團體及前聯電董事長曹興誠日前呼籲公職參選人應有抗中保台決心的看法。

黃珊珊對此回應，台灣有誰不保台，像她有家人擔任軍職，每天也都在保台，相信每1名台灣人都是保台，且只要團結就不會被欺負，但每天搞內部分化、分裂同胞，才會讓別人有機可趁，且是不負責任，因此不應該從內部撕裂台灣社會。

至於民進黨籍台北市長參選人陳時中競選團隊針對網路流傳抹黑造假影片報警，後續引發討論。黃珊珊對此表示，影片是他們製作可受公評，但因認為有侵害權益事後報警，是他們不清楚內容還是對此事沒定見，政治人物應多些包容力，且對事件要有定見跟想法。

媒體詢問，關於藍營提出黃珊珊曾與綠營友好的說法。黃珊珊指出，若她是小英女孩，民進黨就會禮讓她，不會提名陳時中參選市長，所以這件事情沒有疑義。

此外，黃珊珊昨天受邀出席環南市場活動被議員質疑行政不中立。黃珊珊今天表示，她已辭去北市副市長，沒有行政不中立，應該是議員不要為難公務員，就不會有行政不中立狀況。（編輯：方沛清）1110910