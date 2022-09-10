更多編輯台推薦新聞：
圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點
產經

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演
文化

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉2/300
首頁 / 政治

被問抗中保台決心 黃珊珊：家人是軍人每天都保台

2022/9/10 12:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北10日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天被問及民間團體呼籲公職參選人應有抗中保台決心時說，她有家人是軍人且每天都在保台，搞內部分裂才讓別人有機可趁，別從內部撕裂台灣社會。

黃珊珊上午出席「2022兒童慈善繪畫大賞」活動頒獎典禮，會前接受聯訪，媒體詢問，多個民間團體及前聯電董事長曹興誠日前呼籲公職參選人應有抗中保台決心的看法。

黃珊珊對此回應，台灣有誰不保台，像她有家人擔任軍職，每天也都在保台，相信每1名台灣人都是保台，且只要團結就不會被欺負，但每天搞內部分化、分裂同胞，才會讓別人有機可趁，且是不負責任，因此不應該從內部撕裂台灣社會。

至於民進黨籍台北市長參選人陳時中競選團隊針對網路流傳抹黑造假影片報警，後續引發討論。黃珊珊對此表示，影片是他們製作可受公評，但因認為有侵害權益事後報警，是他們不清楚內容還是對此事沒定見，政治人物應多些包容力，且對事件要有定見跟想法。

媒體詢問，關於藍營提出黃珊珊曾與綠營友好的說法。黃珊珊指出，若她是小英女孩，民進黨就會禮讓她，不會提名陳時中參選市長，所以這件事情沒有疑義。

此外，黃珊珊昨天受邀出席環南市場活動被議員質疑行政不中立。黃珊珊今天表示，她已辭去北市副市長，沒有行政不中立，應該是議員不要為難公務員，就不會有行政不中立狀況。（編輯：方沛清）1110910

黃珊珊
陳時中提性別與照顧政見 黃珊珊：應評估可行性 陳時中競辦通訊錄風波 黃珊珊：可處理但不要口水戰
陳時中
陳時中：棄保是選戰關鍵 以政見爭取選民信任 蔣萬安掃街遇婦路倒 陳時中：拜票有長者要注意
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳時中：尊重二創影片 超越底線才報案處理