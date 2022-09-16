「關心青年」勿淪口號 學生邀市長參選人對話

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）九合一大選11月將投票，許多市長參選人打出青年牌。由台灣大專生組成的台灣學生聯合會認為「關心青年」不能只淪為口號，將舉辦「市長青年論壇」，邀市長參選人與年輕人對話。

台灣學生聯合會今天舉行記者會，說明各市長參選人聲稱在乎青年的同時，也應直接面對青年對於參選人和市政的想像與疑問，勿讓「關心青年」淪為口號，台學聯與20所大專院校學生會，共同主辦「千禧干政｜青年創造美好未來」2022市長選舉系列活動，首波是「市長青年論壇」。

台灣學生聯合會理事長黃亭偉說，論壇將於10月舉辦，目前已敲定台北、新北和桃園場，期待各市長參選人們前來出席這場青年的盛會，與年輕朋友們分享對青年政策的規劃、未來城市發展的藍圖，並與青年深入對話，重視30年後的社會，共築對於市長、城市與未來生活的願景。

黃亭偉公開宣讀邀請函內容，並邀請台北、新北、桃園，共18名參選人出席，將回覆的截止期限設為9月30日。

台大學生會會長孫語謙說，期待參選人們可以更在乎青年的困境，他身邊的同儕有許多人掙扎於收入不穩定、尋覓不到可負擔的租屋處，他認為北漂青年的聲音應該被聽見。

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前政大學生會長柯嘉偉說，年輕人已經不再是被動地接受媒體餵食新聞，而是更習慣使用網路、社群媒體去建立自己對議題的看法，了解自己在乎的政策，參選人應卸下過去種種包袱及網路上的包裝，用政策、願景和理念真正說服年輕人。

台學聯常務理事陳思妤預告，台學聯將於市長辯論會前公布「青年政策白皮書」，內容包含五大主題：「文化城市」、「民主城市」、「自由城市」、「人權城市」、「未來城市」，盼各市長參選人不要忽略青年的真正聲音。（編輯：管中維）1110916