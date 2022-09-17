北投區後援會開幕 陳時中：將推前瞻路網10年計畫

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（中央社記者蕭博文台北17日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天晚間出席北投區後援會開幕儀式，表示關於士林、北投的交通建設，將推出「士林北投前瞻路網10年計畫」，希望重拾北投信心，讓榮華再現。

陳時中致詞說，許多里長向他反映北投地區的交通問題，競選總部即著手討論通河東西街如何拓寬等問題，這個計畫可能要花10年時間，但是現在不做，10年後就會怨嘆。

陳時中說，就像現在的內湖交通，如果8年前就開始做，現在就會比較好；如何做好北投士林科技園區、士林、北投的交通建設，現在已準備10年計畫，希望帶動地方發展。

他說，很多事情要思考在前，現在不做以後做就慢了，慢了就會像現在感覺市政有些停頓，令人覺得可惜。

陳時中表示，很多人說北投感覺被政府忽略很久，他保證要重拾北投信心、榮華再現；未來士北科建設發展會起飛，也要規畫出一套寺廟之旅、溫泉之旅，有願景、有目標、有方法地做起來，吸引國內外的旅客來到北投旅遊，讓大家看到北投的文化。（編輯：黃世雅）1110917