陳時中提士林北投路網計畫 避免重演內湖交通

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民進黨台北市長參選人陳時中（圖）18日在競選總部舉行「士林北投前瞻路網十年計畫」公布記者會，提出交通改善方案，希望帶動地方發展。中央社記者裴禛攝 111年9月18日

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天提出士林、北投10年路網計畫，包含洲美快速道路南接國道1號、百齡橋抬高3公尺、拓寬通河東街及通河西街，避免士林、北投成為下一個內湖。

陳時中上午舉行「士林北投前瞻路網十年計畫」公布記者會，陳時中表示，區域發展須配合道路交通才能永續，內湖就是因為交通造成發展瓶頸，士林、北投則是台北的新希望，現在不處理就會像內湖一樣，在10年後停滯下來。

陳時中說明，10年計畫分為3大項，包含洲美快速道路南延至國道1號、北端高架跨越承德路，以及百齡橋抬高改建，還有通河東街、通河西街拓寬到4線道。

陳時中指出，這3大項建設期程都需要6、7年的時間，若當選，會盡量立刻開始執行可行性評估、環境影響評估等作業，並希望今天提出規劃後，地方仕紳能提供意見一起討論，他願虛心檢討。

陳時中笑稱，談這些規劃讓他血脈賁張，因為從中看到未來的可能性，期待通盤檢討配合策略性都更，打造台北新的示範區域。

出席的台北市土木技師公會理事長莊均緯補充，洲美快速道路用高架方式南延1.9公里銜接國1，不僅避免與平面3個路口交織，也增添環河北路綠化空間；北端則從大業路興建約1公里橋梁跨越承德路，紓解北投往市區車流。

莊均緯指出，百齡橋改建部分，抬高約3公尺除了兼顧防洪安全，底下還可以提供通河東街、通河西街足夠行車空間，配合拆除河堤改建防洪牆，還給居民道路用地，提供車道、人行道、植栽綠帶與停車位，提升沿線生活品質。

陳時中會後接受媒體聯訪時，對於如何面對改善交通造成的陣痛期表示，前人種樹讓後人乘涼是政府負責任的態度，大家都抱著這種想法，市政、國政才會不斷進步，不能因為一時之間看不到成果就不努力去做，這也是為什麼他會說台北市停滯下來了。（編輯：方沛清）1110918

民進黨台北市長參選人陳時中（右4）18日在競選總部舉行「士林北投前瞻路網十年計畫」公布記者會，邀請專家及地方民代一同討論，提出交通改善方案。中央社記者裴禛攝 111年9月18日