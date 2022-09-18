民進黨黨慶音樂會24日台中登場 拉抬中台灣選情

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨24日將在台中國際展覽館，舉辦「民主36挺18」黨慶音樂會，凸顯民進黨支持18歲公民權修憲複決。民進黨除了21日開拔到台中舉辦行動中常會，同一週再到中部舉辦黨慶音樂會，積極拉抬中部地區選情。

民進黨發言人李坤城今天受訪表示，年底不只是九合一選舉，另有「18歲公民權修憲複決」同意票，今年是民進黨創黨36週年，民進黨黨慶以音樂會形式，再次宣示民進黨支持「18歲公民權」。

李坤城說，18歲公民權是世界趨勢，而早在2002年民進黨立院黨團就首度提案將公民權下修至18歲，總統蔡英文2016年競選總統時，將18歲公民權納入政見，經過多年努力，今年立院通過修憲案，將在11月26日與九合一選舉合併進行修憲複決投票。

他說，即使18歲公民權已成為朝野共識，但修憲複決門檻需高達965萬人投下同意票，民進黨上個月由蔡總統、雙北市長參選人陳時中、林佳龍，率先召開記者會，啟動「民主前進挺18」，宣傳18歲公民權修憲複決，而民進黨青年部隨後也透過「國務青」，在全國各地結合縣市長與議員參選人進行宣講活動。

李坤城表示，民進黨力挺修憲複決，舉辦「民主36挺18」黨慶音樂會，邀請樂團演唱歷次地方選舉耳熟能詳、且引起群眾感動與熱情的競選歌曲，並邀請多位縣市首長參選人講述年輕時投入公共事務的經驗，喚起大家對於擴大青年參政的意識與決心。

他表示，音樂會也將邀請青年部於各地宣講18歲公民權的「國務青」代表上台致詞，講述他們對於青年參政的期待與抱負，並希望號召年輕朋友在年底投票日返鄉投票，以「一票顧家鄉、一票投未來」為訴求，不僅要讓家鄉更好，還要讓更多的年輕人，可以在未來參與政治，讓台灣的未來更好。

李坤城指出，這次音樂會在室內舉辦，考量座位有限，因此採邀請制，將邀請中彰苗投雲5位中部地區縣市長參選人，新北市長參選人林佳龍因具前秘書長身份也受邀，並將以地主、前台中市長身份上台致詞，其餘參選人現在選戰活動多，以選區活動為主，但都會以影像方式參與這次活動。

他說，音樂會全程都有線上直播，屆時有興趣的民眾也可以透過民進黨各社群平台，收看這場音樂會。（編輯：楊凱翔）1110918