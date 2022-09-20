澎湖媽祖銅像10/20落成 再成藍綠選戰話題

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖媽祖文化園區第一期銅像工程，預計10月20日啟用，卻又成為藍綠縣長選戰話題，縣長賴峰偉擔憂對手陳光復當選後拆銅像，陳光復陣營則表示，不會對此再作任何異動，未來會評估如何維護營運。

澎湖縣政府發言人陳其育透過新聞稿表示，媽祖文化園區原本設在白沙大倉島，陳光復在104年上任縣長3個月內，在募款未到位和未經議會同意下宣布停建，導致縣府損失約3億多元。

陳其育強調，賴峰偉上任後，重新規劃在馬公重光設立媽祖文化園區，並在議會支持通過2億5000萬元興建，第一期工程的48公尺媽祖銅像，已在8月間完成組立，10月20日將進行落成，目前尚在進行重光濱海公園等施作。

陳其育表示，陳光復在103年競選澎湖縣長時，避談停建大倉媽祖，但上任才83天就宣布停建「大倉媽祖文化園區」。令人擔憂是否再故技重施，選前宣稱不會異動已經組立的媽祖銅像，難保選後不會翻臉拆銅像。

陳光復競選總部發布新聞稿回應指出，「大倉媽祖文化園區」總工程費5億5000萬元，當年因募款未到位，中央又無經費補助，且縣府辦理環境影響評估等因素，在104年宣布停建，但媽祖文化園區已遷至馬公重光，目前也組立興建完成。

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陳光復說，媽祖文化園區歷經前後3任縣長，耗費大筆經費，媽祖銅像已在重光海邊組立，年底若當選縣長，將不會對此再作任何異動，但是要求相關單位仔細評估，如何與澎湖觀光做結合，做好日後維護營運的責任，而非拖垮澎湖縣的財政。

縣政府表示，「媽祖文化園區」在100年時規劃在大倉島設置一尊48公尺高的媽祖銅像，基座18公尺，總高度66公尺，為世界最高的媽祖銅像，可環視澎湖內海，帶動觀光發展，不過陳光復104年上任後宣佈停建，賴峰偉上任後，在109年6月議會通過在馬公市重光開發區興建媽祖觀光文化園區，全案終於塵埃落定。（編輯：謝雅竹）1110920