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邀高虹安演講挨批 中華大學生會：僅學術性質

2022/9/22 21:11（9/22 21:24 更新）
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（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安，因中華大學失言風波延燒至學生會遭攻擊支持特定政黨。中華大學學生會長張誠恩表示，僅是學術性質為主，盼各界不要多加臆測，別讓政治介入校園。

張誠恩接受中央社記者電訪表示，高虹安於「中華大學夜間部」言論事件，學生會在第一時間與高虹安競選辦公室聯繫，高虹安也立即向中華大學師生、學生會道歉，並於20日收到致歉影片。

張誠恩說，但也因此事件延燒，導致學生會遭校友、外界等質疑，是因支持特定政黨而辦理演講，對此要澄清「僅是因立委高虹安熟悉科技領域，才邀請到校演講分享」，況且，邀請的時間早在高虹安正式宣布參選新竹市長前，就已籌辦。

中華大學學生會今天晚間也發出聲明指出，學生會辦理演講活動行之有年，也非首次舉辦，對於原訂10月6日邀請高虹安出席「數據科學與國家城市治理」演講，更是於今年中旬即邀請演講，但礙於疫情等因素而延後至今，並非「刻意」或「支持」某一政黨或參選人才辦理。

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學生會表示，名人演講所邀請的講者，皆為國內著名學者、專家、教授、企業家或政治人物，或以理工專業起家，配合時下「AI人工智能」及「大數據」等專業議題，而邀請曾經有此經驗的高虹安演講，期望借重其所長，讓校內學生能夠更加了解此領域。

學生會指出，此外，原訂在10月6日邀請高虹安到中華大學，出席「數據科學與國家城市治理」講座與簽書會，決定待選舉過後擇日辦理。學生會是對於學術性講座的重視，與政治無關，盼外界不應模糊混淆觀點。（編輯：張銘坤）1110922

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