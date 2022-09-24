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律師後援會成立 陳時中簽署市政5大訴求

2022/9/24 14:55（9/24 15:16 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中律師後援會24日舉行成立大會，陳時中（前左2）授旗給後援會長洪偉勝（前右）。中央社記者蕭博文攝 111年9月24日
民進黨台北市長參選人陳時中律師後援會24日舉行成立大會，陳時中（前左2）授旗給後援會長洪偉勝（前右）。中央社記者蕭博文攝 111年9月24日
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（中央社記者蕭博文台北24日電）民進黨台北市長參選人陳時中的律師後援會今天舉行成立大會，提出保護市民個人資料、深化校園法治教育等5大訴求；陳時中表示，絕不會辜負大家期待，一定徹底執行。

陳時中律師後援會由律師洪偉勝擔任會長，今天上午舉行成立大會，提出市政中立公開民主、深化校園法治教育、提升性別多元平等、保護市民個人資料、重大建設專業優先等5大訴求。

律師出身的行政院發言人羅秉成到場支持，並在致詞時表示，若要在這場台灣大疫時代的集體記憶中記取1人，非前衛福部長陳時中莫屬；陳時中做事實在、明快，且做人溫暖，防疫期間的每場戰役都站在最前線，承擔最大的責任。

羅秉成說，陳時中一肩扛起疫苗的事情，受到很多抹黑，但陳時中願意好好說明、很有耐性、不容易被惹火，所謂上醫醫國，以陳時中的個性與能力應該可以承擔任務、把事做好，請大家共同支持。

洪偉勝則表示，希望未來的台北市長對外看得起自己，能充分理解台北市作為進步國家首都的高度，不會好高騖遠，也不會自我矮化，更不會以砲打台灣、砲口對內為傲，也不會說台北的傲人之處是國父紀念館或中正紀念堂。

洪偉勝說，希望未來的市長對內要看得起市民，用心、用腦，而不是用鼻子或權貴眼睛看市民。而市民有血有肉有溫度，不是帶著商機的大數據，希望未來市長不要再把市民當成數據；眾多律師看來看去，認為只有陳時中能夠做到這些期待。

陳時中則表示，律師幫當事人了解問題、解決問題，進而發揮專業的價值，未來他擔任市長也會跟律師一樣幫市政找出問題、解決問題，如同社子島開發案，要如何在快速開發、居民權益作平衡，就是市長要思考的，幫忙市民解決問題。

陳時中說，受到265名律師的具名支持，讓他非常感動，律師提出的5項市政訴求，每一項他都覺得相當重要，尤其是法律教育，未來如何提升公務機關與市民的法律認知，他一定會努力執行，不會辜負大家的期待。（編輯：張銘坤）1110924

陳時中
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