更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝
運動

大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險
文化

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險

費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程
運動

費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉2/300
首頁 / 政治

時力推屏東縣長參選人 陳椒華：扎根負責任表現

2022/9/24 20:16（9/24 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
時代力量黨主席陳椒華（前右）24日到屏東出席造勢晚會，授戰旗給黨籍屏東縣長參選人詹智鈞（前左），兩人齊呼口號造勢。中央社記者李卉婷攝 111年9月24日
時代力量黨主席陳椒華（前右）24日到屏東出席造勢晚會，授戰旗給黨籍屏東縣長參選人詹智鈞（前左），兩人齊呼口號造勢。中央社記者李卉婷攝 111年9月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）時代力量今天在屏東舉辦南區造勢晚會，黨主席陳椒華出席並表示，推出優秀候選人並提出優質政見，這是在屏東扎根的負責任表現。

時代力量南區造勢晚會今天晚間6時在屏東市永福路舉行，邀集黨內嘉義、台南、高雄、屏東的參選人，現場由黨主席陳椒華授戰旗給屏東縣長參選人詹智鈞，希望翻轉屏東，送上蒜頭象徵「凍蒜（當選之意）」，與現場民眾高喊「時代力量全壘打」。

黨主席陳椒華告訴中央社記者，時代力量這次共推出3名縣市長參選人，其中1名就是參選屏東縣長的詹智鈞，選戰倒數時刻，在屏東舉辦大型造勢，也集結南台灣的議員參選人、代表參選人一起，象徵有信心為地方服務，推出優秀的參選人及提出優質的政見，是時代力量在屏東扎根的負責任表現。

詹智鈞會中致詞指出，雖然不是土生土長的屏東人，但在屏東生活已經超過10年了，也給屏東鄉親一個更好的選擇。（編輯：黃世雅）1110924

時代力量南區造勢晚會24日晚間在屏東舉行，邀集黨內嘉義、台南、高雄、屏東等地參選人參與，由黨主席陳椒華（前左4）帶領，高喊「時代力量全壘打」。中央社記者李卉婷攝 111年9月24日
時代力量南區造勢晚會24日晚間在屏東舉行，邀集黨內嘉義、台南、高雄、屏東等地參選人參與，由黨主席陳椒華（前左4）帶領，高喊「時代力量全壘打」。中央社記者李卉婷攝 111年9月24日
陳椒華
國有地遭竊占回填廢土 陳椒華促國產署應立即告發 立院新會期 時力推平均地權條例等20項優先法案
詹智鈞
參選屏東縣長 藍營蘇清泉、時力詹智鈞完成登記
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
屏縣長綠營喊周春米衝31萬票 藍白對手選戰攻防