時力推屏東縣長參選人 陳椒華：扎根負責任表現

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時代力量黨主席陳椒華（前右）24日到屏東出席造勢晚會，授戰旗給黨籍屏東縣長參選人詹智鈞（前左），兩人齊呼口號造勢。中央社記者李卉婷攝 111年9月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）時代力量今天在屏東舉辦南區造勢晚會，黨主席陳椒華出席並表示，推出優秀候選人並提出優質政見，這是在屏東扎根的負責任表現。

時代力量南區造勢晚會今天晚間6時在屏東市永福路舉行，邀集黨內嘉義、台南、高雄、屏東的參選人，現場由黨主席陳椒華授戰旗給屏東縣長參選人詹智鈞，希望翻轉屏東，送上蒜頭象徵「凍蒜（當選之意）」，與現場民眾高喊「時代力量全壘打」。

黨主席陳椒華告訴中央社記者，時代力量這次共推出3名縣市長參選人，其中1名就是參選屏東縣長的詹智鈞，選戰倒數時刻，在屏東舉辦大型造勢，也集結南台灣的議員參選人、代表參選人一起，象徵有信心為地方服務，推出優秀的參選人及提出優質的政見，是時代力量在屏東扎根的負責任表現。

詹智鈞會中致詞指出，雖然不是土生土長的屏東人，但在屏東生活已經超過10年了，也給屏東鄉親一個更好的選擇。（編輯：黃世雅）1110924