民眾黨參選人提出教育政策 訴求回歸本質

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台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中）、宜蘭縣長參選人陳琬惠（左）、新竹縣竹北市長參選人林冠年（右）28日召開教師節記者會提出教育政見，共同訴求回歸教育本質、平衡財政紀律。（民眾黨提供）中央社記者范正祥傳真 111年9月28日

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（中央社記者范正祥台北28日電）9月28日是教師節，台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶、宜蘭縣長參選人陳琬惠、新竹縣竹北市長參選人林冠年今天於中央黨部召開記者會提出教育政策，共同訴求回歸教育本質、平衡財政紀律。

賴香伶呼籲，揚棄績效主義，回歸教育本質；代理教師納編，保障教師勞動權。

她主張，重新檢視現行評鑑機制，並成立「行政減量工作小組」，減少教育局對學校的視導、訪視項目，簡化公文流程，避免與教育無關的交辦事項等，讓學校人員回歸教育本務，以減輕教師與行政人員負荷，把心力專注於提升辦學品質。

另外，賴香伶提及，代理教師權益保障明顯不足，地方政府責無旁貸。她的教育政見中，其中包括應給予代理教師完整聘期，肯定代理教師對國民教育的貢獻。

陳琬惠指出，教育政策必須同時兼顧教育和財政兩個面向。她主張，積極開源，教育福利不縮水；教育與社會福利應該合理分配、合理使用、符合財政紀律。

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她也指出，缺乏教學資源和數位基礎建設的偏鄉學校，需要普及教育基礎建設。

談到教育政策，林冠年提出「走出校園圍牆、落實城市學堂」的政見。他表示，教育不應僅限於教室、課本，應真正結合城市生活的每個維度，從地方產業、自然環境，到人文歷史，還有科技發展，並以產學合作藍本為場域，讓學子們不只多元學習，更參與城市的成長，成就父母、孩子，還有城市多方共贏。（編輯：翟思嘉）1110928