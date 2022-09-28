蔣萬安喊大巨蛋1年內完工 陳時中：很難相信

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安提出上任後1年內讓大巨蛋完工的目標，民進黨台北市長參選人陳時中說，從蔣萬安擔任立院疫苗調閱小組召集人的表現來看，很難相信這些話。

蔣萬安在今天刊出的媒體專訪中喊出上任後1年內讓大巨蛋完工，上午接受聯訪時也提出中央速審、業者速改、市府定期公布進度的主張。

陳時中接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪內容在今天中午播出，他說，由於蔣萬安做事都沒頭沒尾，讓他現在對蔣萬安的承諾都會有一點懷疑。

陳時中指出，蔣萬安去年是立法院社會福利及衛生環境委員會「COVID-19疫苗採購調閱專案小組」召集人，是小組中權力最大的，卻在調閱調了一個會期又過了1年後，到現在還認為沒處理完，從這表現來看，蔣萬安講的話很難令人相信。

陳時中表示，大巨蛋是個複雜的案子，蔣萬安搞不好會像在擔任召集人時一樣，1年後還沒完工，卻說是當初不知道什麼細節，才害自己誤以為1年就可以完成，「又不敢擔責，事後又廢話一堆」。

此外，媒體人周玉蔻爆料蔣萬安父親過往緋聞惹議，王時齊詢問陳時中是否有在試圖切割。陳時中回答，大家都是社會公眾人物，也都有自主性，「我憑什麼去切割」。

陳時中說，周玉蔻在主持節目、評論時事，有自己的想法與社會地位，他沒有權力或資格因為聽了不爽就去切割，不贊同就不贊同，沒有所謂切割問題，人非物品而是有自主性，必須互相尊重。

王時齊追問，陳時中的支持度是否因此產生變化。陳時中坦言，的確有憂心，但他相信選民還是理智的，最後仍會回歸到候選人本身及政見，不是看候選人的朋友或其他關係。

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陳時中指出，以跟選舉本身無關的主題來打選戰是不好的選風，這樣子產生的候選人對市民不是好事，提出政見才是選舉中最重要的事情，畢竟周玉蔻又不是參選人，把她當成參選人是不對的。

陪同受訪的陳時中二兒子、競選團隊文宣部成員陳彥安說，比起民調數字，作為家人，他比較在意陳時中的心理狀態，陳時中站出來參選是做自己想做且開心的事，接下來就是繼續開心地接觸市民、把該有的態度拿出來，以政見博取市民支持。（編輯：李亨山）1110928