美參院跨黨派議員提法案 助台灣有意義參與ICAO

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（中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電）美國共和黨籍參議員克魯茲、民主黨籍參議員默克利今天提出法案，要求行政部門研擬策略，協助台灣有意義參與ICAO，包括在下屆大會尋求就台灣參與議題進行表決。

第41屆國際民航組織（ICAO）大會於9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁舉行。台灣2013年時曾獲邀以「中華台北」名義出席ICAO每3年舉辦一次的年會，但由於中國打壓，目前已連續3屆未受邀。

克魯茲（Ted Cruz）、默克利（Jeff Merkley）今天提出「確保台灣飛航及安全法案」（Ensuring Taiwan Aviation and Safety Act），要求美國行政部門研擬策略，終結ICAO排除台灣一事。

法案以「國會意見」指出，台灣是全球領袖和國際飛航樞紐，擁有廣泛專業知識、資訊及資源，桃園國際機場為亞洲第5大繁忙機場，ICAO應允許台灣有意義參與，包括其3年一次的大會、技術工作小組和相關會議、活動及機制。

法案表示，中共脅迫導致台灣被系統性排除在ICAO之外，嚴重破壞ICAO確保全球飛航安全的能力。

法案要求美國國務卿與商務部長協商，擬定計畫協助台灣有意義參與ICAO，並指示美國駐ICAO代表透過表決及意見表達，確保台灣的有意義參與。法案另要求美國駐ICAO代表，於下屆大會尋求就台灣參與議題進行表決。

克魯茲透過新聞稿表示，台灣擁有全世界數一數二大的飛航系統，只要排除台灣，ICAO就無法成功達成確保飛安的任務。加上排除台灣是向中共政治壓力低頭的結果，更直接危及ICAO作為多邊組織的信譽。

默克利則說，ICAO的任務是確保全球飛航安全，台灣擁有亞洲第5大機場，在全球飛航中扮演重要角色，擔任資訊、資源及專業知識樞紐，「台灣的有意義參與能讓ICAO工作做得更好」。

法案接下來將遞交參議院外委會審議，通過後才會送到參院全院表決。根據美國立法程序，法案須在參、眾兩院過關，才能遞交總統簽署後生效。（編輯：楊昭彥）1110930