國際民航大會將登場 加拿大支持台灣參與

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加拿大僑界用各種不同形式、在各種不同場合，遊說渥太華和西方政府一起支持台灣參與國際民航組織大會。（駐溫哥華台北經濟文化辦事處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年9月26日

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（中央社記者程愛芬溫哥華25日專電）第41屆「國際民航組織」（ICAO）大會將於27日至10月7日在加拿大蒙特婁舉行。包括加國總理杜魯道和學者均公開挺台灣參與國際民航組織，政府籌組的「ICAO行動團」也已抵達蒙特婁，展開一系列宣傳活動。

今年國際民航大會為全球Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首度舉行，主題為「重新連結世界」（Reconnecting the World），深具全球民航社群疫後復甦的象徵意義，更凸顯國際社會攜手共促全球飛航發展及安全的共同目標。遺憾的是，儘管積極爭取，台灣卻仍被拒於會議之外。

駐加拿大經濟文化代表處代表曾厚仁對中央社表示，代表處和「ICAO行動團」將在蒙特婁的大會場外舉辦多場活動，讓台灣聲音被聽見。

目前規劃蒙特婁當地時間26日上午將舉行國際記者會，邀請國內外媒體參加，曾厚仁將和民航局副局長林俊良共同主持。晚上外交酒會則邀請友好國家駐團、政學界及媒體人士出席，曾厚仁將發表專題演說。

27日僑界在ICAO總部外有集結聲援活動。今年最吸睛焦點就是租用小型飛機在ICAO總部大樓上空拖曳推案文宣標語「Reconnecting Taiwan and ICAO」（重新連結台灣與國際民航組織）。

30日「全球合作暨訓練架構」（GCTF）將舉行實體及視訊混合研討會，以蒙特婁為主會場、台北為次會場，由台美日等推派講者主講環保減碳及飛航安全議題，展現台灣在國際民航領域的強項及可與國際社會分享的最佳實踐。

渥太華大學科學、社會與政策研究所資深研究員瑪奎格－強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）對中央社表示，加拿大政府一直很支持台灣有意義地參與國際組織，因為台灣對世界的貢獻非常多。

她說：「台灣不僅是要以觀察員的身分參與國際民航大會或是世界衛生大會，台灣應該是一個正式的會員，順理成章地能與世界各國分享其優質經驗，因為這個擁有 2350萬人口的國家在教育、醫療和環保等領域均非常傑出，又有尖端產業，為世界提供半導體等戰略產品。」

她說，中國用經濟作為威脅工具，施壓國際上許多國家不許與台灣往來，不許支持台灣加入國際組織，這種卑劣的手段是加拿大和西方國家所不能忍受的，當然要站出來支持台灣。

加拿大保守黨專責外交事務的眾議員莊文浩（Michael Chong）5月18日在眾議院質詢總理杜魯道（Justin Trudeau），是否支持台灣參與9月舉行的國際民航組織大會。杜魯道明確回應：「加拿大對台灣的立場一貫，我們支持台灣被納入國際多邊論壇及機構，以確保其觀點被聽見。」

杜魯道自2020年以來，連續3年都公開表態支持台灣參與世界衛生大會；今年則是他首度公開回應，支持台灣參與國際民航組織。

加拿大眾議院交通委員會、外交委員會在5月5日及5月16日均無異議通過動議，支持台灣全面參加國際民航組織。（編輯：韋樞）1110926