綠營批找葉匡時背書踐踏基隆人 謝國樑：人身攻擊

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）民進黨基隆市議會黨團今天舉行記者會，指市長參選人謝國樑找前交通部長葉匡時為電動機車政見背書是踐踏基隆人。謝國樑說，民進黨一直人身攻擊，表示非常在意政策會被落實。

國民黨基隆市長參選人謝國樑昨天與葉匡時拜會國民黨基隆市議會黨團，討論發放年輕人5萬台電動機車政見後，在黨團舉行記者會，謝國樑等人高呼「電動機車計畫，我們一定會實現」。

民進黨基隆市議員鄭文婷、蘇仁和、張顥瀚、陳宜、張秉鈞和市議員參選人施偉政、吳驊珈，上午在黨團議會辦公室舉行「請鬼拿藥單，請謝國樑不要再次羞辱基隆人」記者會，鄭文婷說，謝國樑對不起基隆人，葉匡時踐踏基隆人。

鄭文婷表示，葉匡時於民國102年4月15日到基隆視察受訪時說，要叫遊客拖著行李從東岸基港大樓走這樣長的一段路，沿途還看到周邊破舊建築物，會讓遊客以為到台灣像是到落後國家。

鄭文婷說，葉匡時沒有好好建設基隆港，讓港區破舊，是葉匡時該丟臉，還是基隆該覺得有這樣的交通部長丟臉，當時就惹怒所有基隆人，且市議會因港埠用地回饋金，將葉匡時列為不受歡迎人物，時任議員的蔡適應更要求議會行文給交通部表達不滿，謝國樑找葉匡時為交通政見背書，繼續踐踏基隆人。

鄭文婷說，謝國樑提出免費提供就業青年Gogoro電動機車政見，這麼大的字，後面還括號寫「同等級」，在商業上，廠商如果用這種方式呈現，叫做「不實廣告」，政治上叫做「欺騙選民」，基隆的年輕人有這麼好騙嗎。

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張顥瀚表示，謝國樑提出要向中央爭取每台電動機車補助新台幣1萬元，中央為何要為基隆增設1萬元補助，謝國樑如果要落實政見，不要只拿人民的納稅錢，請打開謝家金庫。

謝國樑今天上午透過媒體群組回應說，民進黨一直進行人身攻擊，就表示他們其實非常在意這個政策將會被落實，「我們一定會完成如我們所說，Gogoro或同等級的電動機車計畫」。（編輯：方沛清）1110930