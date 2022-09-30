新北多個姓氏宗親會相挺 侯友宜籲一定要出來投票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北30日電）爭取連任的新北市長侯友宜今晚表示，大家要記取前市長朱立倫競選連任時的前車之鑑，大家若以為他的選情穩當選的，屆時就會「穩慘的」，因此，若肯定其政績一定要出來投票。

新北市百家姓團體挺侯友宜後援會，今晚在板橋區聚會為侯友宜助選，參加的宗親會包括新北市黃、彭、蕭、陳、林、李、丘（邱）姓宗親會，以及新北市各區張廖簡宗親會、嘉義旅北鄉親等幹部出席，藝人劉尚謙、楊燕也趕到相挺。

侯友宜致詞時強調，他從基層做起，一向為國家做事，也見證國家的成長，希望找回認真、純樸、善良的台灣，回首檢視自己4年來的政見是否落實，並希望在有生之年繼續為國家打拚。

侯友宜表示，打拚的腳步不停歇，只要還有力氣就會在自己生命的時光裡，好好愛這塊土地；這次競選連任希望大家一起幫拉票，不要以為4年來施政獲得肯定，就覺得可以連任，如果認為穩當選，「就穩慘了」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，8年前，前市長朱立倫競選連任時，大家都以為「穩當選」，卻差一點就落選，只贏對手2萬票；侯友宜呼籲大家一定要出來投票，用選票肯定4年來的施政成績，讓他有信心確認現在施政的方向是正確的，未來更加大破大立，改變新北市成為崛起的都市，成為超越國際大都市。

結束後援會行程後，侯友宜趕往高雄市夢時代台糖加油站旁空地，參加國民黨高雄市長參選人柯志恩大家族誓師大會。（編輯：李錫璋）1110930

「新北市百家姓團體挺侯友宜後援會」30日晚間在板橋區熱鬧成立，力拚連任的新北市長侯友宜（右2）出席與會，與眾人一起開心手舞足蹈。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月30日