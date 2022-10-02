蔡總統：黃秀芳若當選彰化縣長 中央地方齊心拚建設

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民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前右2）2日晚間在彰化市舉辦「彰化大步向前走」競選總部成立大會，民進黨主席蔡英文（前右3）也到場為黃秀芳站台打氣。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月2日

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今晚舉辦造勢晚會；總統蔡英文致詞時說，如果黃秀芳當選縣長，會利用綠電帶來的稅收建設彰化，也會和中央齊心，一起合作促進彰化建設與發展。

黃秀芳競選總部晚上在彰化市舉辦「彰化大步向前走」競選總部成立大會，除黃秀芳外，身兼民進黨主席的蔡總統、副總統賴清德及黃秀芳競選總部主任委員魏明谷等人都到場力挺。

賴清德致詞時說，民進黨曾有周清玉、翁金珠等人當選彰化縣長，但她們都無法連任成功，好施政無法延續下去；而現任縣長王惠美的表現，媒體評比不管社福還是公安等項目，成績都不理想，呼籲民眾支持黃秀芳，帶動產業發展，照顧彰化縣所有縣民。

黃秀芳致詞時看到台下群眾為她加油打氣，一度語帶哽咽，眼眶泛紅；黃秀芳說，今天大家聚在一起，共同希望就是讓彰化越來越好，但彰化人口外移，勞工薪資低，環境沒有改善，社會安全網也有破洞，現任縣長無法建設，大家怎麼相信彰化會有更好未來，現任做不好的，黃秀芳來做，呼籲民眾跟她一起前進，大步向前走。

蔡總統致詞時表示，彰化是六都以外的第1大縣，有豐富的自然資源，全世界的人都在討論綠電，企業要做生意都要有綠電，不然東西賣不出去，彰化推動離岸風電，多數離岸風機都在彰化外海，使用綠電的台積電被稱為護國神山，彰化就是台積電最大靠山。

蔡總統說，過去4年，彰化建設腳步緩慢，社會福利也縮水，媒體做的施政滿意度也排在後段班，彰化如果要進步，需要會做事及熟悉地方發展的黃秀芳。

蔡總統指出，黃秀芳從基層做起，清楚地方需要，也為彰化爭取許多建設，如果黃秀芳當選縣長會利用綠電帶來的稅收建設彰化，也會和中央齊心，中央地方一起合作，用團隊力量促進彰化的建設與發展。（編輯：陳仁華）1111002