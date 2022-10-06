侯辦指UMAJI App問題多 林佳龍：計畫修正執行中

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新北市長侯友宜競選連任辦公室6日舉行記者會，由發言人吳亮賢（左）、陳柏翰（右）、國民黨新北市議員陳偉杰（中）主持，批評前交通部長林佳龍任內推動的UMAJI App，監督鬆散、強推過關，效益差又難用。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月6日

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北6日電）新北市長侯友宜選辦今天表示，前交通部長林佳龍任內推動的UMAJI App，監督鬆散、強推過關，是問題層出不窮的政策。林佳龍表示，修正中的連績性計畫仍在執行中，盼繼續做好。

侯友宜競選辦公室今天舉行記者會，由發言人吳亮賢、陳柏翰、國民黨新北市議員陳偉杰主持。會中批評林佳龍在交通部長任內亂撒幣，強推UMAJI（遊買集）App微程式，效益差又難用，更被譏為「山寨版Google地圖」後，立即下架，浪費新台幣1.5億元公帑。

陳柏翰指出，交通部2018年先斥資8000萬元打造「UMAJI」1.0要解決國5塞車問題，但成效極差；2019年7月下架後，林佳龍又投入6900萬元推動2.0版，2020年3月貿然上線後，不到3個月就緊急下架。

陳偉杰說，這項微程式的缺失，包括放水驗收、強推過關、監督鬆散，還遭到監察院糾正成效極差；交通部也並未懲處廠商違約，是浪費民脂民膏。

陳偉杰說，林佳龍曾在立法院坦承，這是「失敗且須重新檢討的計畫」，原因為「誤信專家」；根據監察院的糾正文，林佳龍任內持續辦理UMAJI App第2期計畫，卻未請廠商提送履約進度與工作項目，貿然上線損及政府施政形象，怎能推說是前朝政策。

吳亮賢指出，監察院糾正文中也提到，2018年國5車輛較前一年增加113萬輛次、搭乘公共運輸減少20萬人次，顯見國5壅塞問題並未改善。與其花1.5億元開發沒用的App，還不如買107萬張北宜客運車票給民眾免費搭乘，也協助客運業者。

吳亮賢說，林佳龍在台中市長任內，曾與一人公司「哈利霍夫曼諮詢公司」簽訂海水採礦MOU（合作備忘錄），差點被詐騙1100億元；台中花博弊案虧損12億元；廢止BRT（公車捷運系統），台中市政府遭判賠952萬；證明林佳龍不懂為人民守住荷包，新北市也承擔不起亂撒幣的首長。

對此，民進黨新北市長參選人林佳龍今天接受聯訪時表示，那是修正中的政策，因為是連績性的計畫，在他擔任交通部長之前就啟動的計畫，現在也還在執行中，希望一棒交一棒把這個政策做好。（編輯：李錫璋）1111006