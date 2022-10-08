時力宋國鼎選苗栗縣長競總成立 籲終結黑金派系

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣8日電）時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎與縣議員參選人林志豪聯合競選總部今天在苗栗市成立，時力黨主席陳椒華、立委邱顯智、王婉諭等呼籲鄉親用選票終結黑金、派系，改變苗栗政治。

年底公職人員選舉，時代力量在苗栗縣推出宋國鼎參選縣長，以及林志豪、葉忠倫、吳翌立3人角逐縣議員席次，今天在苗栗市成立的「宋國鼎、林志豪聯合競選總部」是時力2022苗栗選戰第1個聯合競選總部，包括黨主席陳椒華、立委邱顯智、王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君等人都到場為時力參選人打氣，現場湧入許多支持者相挺。

宋國鼎表示，自4月多宣布參選以來，許多人擔心他在苗栗沒有資源、派系，無法參選到底，但因為有鄉親支持，一點一滴凝聚力量走到了今天，他相信藉由大家的努力、熱情，能夠衝破苗栗長久以來籠罩的政治烏雲，使苗栗人不再被貼上各種嘲諷標籤，找回對苗栗的光榮感。

宋國鼎說，接下來，他和葉忠倫以及吳翌立的聯合競選總部也會接連開幕，希望時代力量能夠3席議員加縣長全部當選，終結地方黑金政治、派系世襲。

陳椒華送給宋國鼎1把金鏟子，期許時代力量要邁向地方執政的時代，更要剷除貪汙與黑金，讓宋國鼎以縣長身分讓苗栗重生，打造苗栗新氣象；邱顯智贈送「好彩頭」給議員參選人林志豪，期許時代力量從國會到議會、從中央到地方，都準備好連線要為苗栗服務，他說，苗栗財政惡劣，導致小孩一出生就負債，期許苗栗人能做出最好的選擇。

王婉諭以「苗栗女兒」身分呼籲鄉親，這次縣長選戰，民眾不必再為「藍、綠」含淚投票或不投票，這次不一樣，期盼讓時代力量形成一股強大力量，為苗栗的下一代帶來更好的生活。（編輯：方沛清）1111008