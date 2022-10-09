侯友宜新北競總10日板橋成立 強調市民才是最大支持

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）國民黨新北市長參選人侯友宜新北市競選總部10日入厝，進駐運作；選辦今天表示，沒有盛大的造勢活動，400萬市民就是新北的頭家，市民才是最大的支持，歡迎前往瞭解願景。

侯友宜競選辦公室今天發布新聞稿，發言人吳亮賢表示，10日將成立板橋區競選總部，位於台北捷運板南線江子翠站出口附近，周邊還有YouBike停放站，歡迎民眾可搭乘大眾運輸系統前往看到新北進步。

吳亮賢說，明天上午會有入厝活動，因不希望太過盛大的儀式，造成附近交通壅塞，尤其，目前是國慶假期，警察本來就有繁重勤務，附近住戶趁著假期也想要休息一下，完全不需要敲鑼打鼓，吵到大家，「何況400萬市民，就是新北的頭家，市民朋友才是我們最大的支持」。

國民黨新北市黨部主委黃志雄日前接受中央社記者電訪表示，新北各區除了與各市議員參選人組成聯合競選總部，還會單獨成立侯友宜競選市長競總，除加強動員能力也更深耕組織。

市黨部表示，市民是侯友宜選舉連任的最大支持，因此不設主委，選務方面，競選總幹事為前立委林鴻池，與本屆市長選舉時的運作模式一樣，全新北市競選總部與板橋區競總則同一地點運作。

侯辦指出，競選總部共3層樓、約100坪空間，主要用來展示市政成果、2030願景規劃使用，開放1樓空間讓市民平常可以到總部瞭解未來願景。（編輯：陳仁華）1111009