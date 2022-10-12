承包商用中國布料製防彈背心 邱國正：已依法偵辦

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媒體報導不肖廠商承包軍備局防彈背心，卻用中國製布料。國防部長邱國正12日表示，任何軍品布料來源都規範不能使用陸貨，已依法偵辦。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北12日電）媒體今天報導，不肖廠商承包軍備局防彈背心案，卻用中國製布料。國防部長邱國正表示，經查證屬實，已依法偵辦，任何軍品布料來源都規範不能使用陸貨，軍備局不會逾越，有問題會坦然面對。

國防部、國家安全局上午在立法院外交及國防委員會分別專案報告「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」，並備質詢，國防部長邱國正、國安局長陳明通列席。

鏡週刊上午報導，國防部軍備局爆防彈背心採購弊案，不肖廠商竟然使用中國製布料。

邱國正上午接受媒體訪問表示，軍備局在民國108年廠商查訪時發覺此問題，經查證屬實，目前已依法偵辦並進入司法程序中。無論如何，任何軍品布料來源都有不能使用陸貨的規範，軍備局不會逾越，若有問題也會坦然面對並處理。（編輯：郭無患）1111012