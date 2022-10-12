更多編輯台推薦新聞：
布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗
生活

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

沈慧虹：蔣萬安為拉攏民眾黨選票悖離黨內同志

2022/10/12 14:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天針對國民黨台北市長參選人蔣萬安稱她「只關心黨派利益」，反指蔣萬安才是為了拉攏民眾黨選票而悖離黨內同志的人。

美麗島電子報董事長吳子嘉10月1日在新竹市舉辦「董事長開講粉絲見面會」活動，以演說方式，講述民進黨新竹市長參選人沈慧虹在今年2、3月間拜會台北市長柯文哲，並同意擔任12職等參事，事後遭到沈慧虹提告。

對於沈慧虹提告後3天，新竹地檢署就發出傳票一事。蔣萬安今天接受媒體訪問時批「司法為特定候選人護航」，並稱沈慧虹只想到黨派利益，沒有公民利益的價值。

沈慧虹今天接受媒體訪問表示，她是認真做事的女性政治工作者，過去30年在每一個崗位上認真付出，卻遭吳子嘉造謠抹黑求官，遺憾蔣萬安身為法律人，竟然挺吳子嘉、挺抹黑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

沈慧虹批評，真正關心黨派利益的人是蔣萬安、台中市長盧秀燕，為了拉攏民眾黨選票，竟然悖離自己黨內同志，沒有理念跟價值。

民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天也表示「希望我的案件也能有同樣效率」。沈慧虹說，名嘴在直播活動現場造謠抹黑，高虹安全程在場，最沒有資格評論此事，強調自己依法提告是捍衛清白，高虹安不應把法律事件政治化。（編輯：李錫璋）1111012

沈慧虹
沈慧虹端出敬老愛心卡點數加倍 續發安老津貼 沈慧虹告吳子嘉案遭指執政者鷹犬 竹檢：程序合法
蔣萬安
國發會盼每年至少15萬新生兒 盡量開放外來人口 蔣萬安喊集中選票 柯文哲：他也沒其他招式
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族