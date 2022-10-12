沈慧虹：蔣萬安為拉攏民眾黨選票悖離黨內同志

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天針對國民黨台北市長參選人蔣萬安稱她「只關心黨派利益」，反指蔣萬安才是為了拉攏民眾黨選票而悖離黨內同志的人。

美麗島電子報董事長吳子嘉10月1日在新竹市舉辦「董事長開講粉絲見面會」活動，以演說方式，講述民進黨新竹市長參選人沈慧虹在今年2、3月間拜會台北市長柯文哲，並同意擔任12職等參事，事後遭到沈慧虹提告。

對於沈慧虹提告後3天，新竹地檢署就發出傳票一事。蔣萬安今天接受媒體訪問時批「司法為特定候選人護航」，並稱沈慧虹只想到黨派利益，沒有公民利益的價值。

沈慧虹今天接受媒體訪問表示，她是認真做事的女性政治工作者，過去30年在每一個崗位上認真付出，卻遭吳子嘉造謠抹黑求官，遺憾蔣萬安身為法律人，竟然挺吳子嘉、挺抹黑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沈慧虹批評，真正關心黨派利益的人是蔣萬安、台中市長盧秀燕，為了拉攏民眾黨選票，竟然悖離自己黨內同志，沒有理念跟價值。

民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天也表示「希望我的案件也能有同樣效率」。沈慧虹說，名嘴在直播活動現場造謠抹黑，高虹安全程在場，最沒有資格評論此事，強調自己依法提告是捍衛清白，高虹安不應把法律事件政治化。（編輯：李錫璋）1111012