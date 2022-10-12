賴香伶發表政策白皮書 從8大面向提逾50政見

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台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶（前中）12日發表政策白皮書，從8大面向，提出超過50項政見；她說，她的政見也許不是十全十美，但絕對是真心誠意。中央社記者葉臻攝 111年10月12日

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（中央社記者葉臻桃園12日電）台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天發表政策白皮書，從8大面向，提出超過50項政見。她表示，要用政見將選風導回正軌、和市民交心，讓桃園成為「3C城市」的典範。

賴香伶下午在民眾黨秘書長謝立功等人陪同下，召開「3C（機會Chance、便利Convenience、文化Culture）城市：均衡、共好，永續前進」政策白皮書發表記者會。

賴香伶在政策白皮書中，從居住正義、勞工後盾、開放政府、通行無礙、友善家園、永續發展、文教深耕與產業續航共8大面向，提出超過50項政見。她說，她的政見也許不是十全十美，但絕對是真心誠意。

賴香伶表示，從現在到選舉剩下40幾天，要如何讓市民從抹黑、潑髒水的選風導回正軌，就是要用政見跟市民交心，今天提出的政見雖非大而華麗，但仍能讓市民有感、知道誰為他們做事情。

賴香伶表示，居住正義是要挑戰高房價，透過社宅輪候制、捷運一站一社宅、課徵囤房稅等政策，讓高房價問題在桃園止住；勞工後盾部分，則包括增加勞檢人力、設置勞權中心等。

賴香伶說，開放政府則包括設置資訊揭露辦公室、公共工程儀表板等，透過資訊在網路上公開，讓市民落實知的權利，能加入改變桃園的行列；通行無礙則是優化大眾運輸、人行環境無障礙、區域交通整合等。

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她也說，友善家園部分，包括增加公托能量、降低師生比等；永續發展則包括改善垃圾問題、守護埤塘等；文教深耕則是均衡學區發展、代理教師納編、設立新住民事務局等；產業續航則有航空城、青年安心就業等。

謝立功表示，這些政見是賴香伶走訪了很多地方，聽見市民心聲；科技發展或學者建議，雖然都是未來的願景，但重要的是如何帶到人民的生活、具體落實，才是政見發表的重點。（編輯：方沛清）1111012