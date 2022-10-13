周江杰推整頓明新科大附近人行道

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天提出，要從新豐火車站到明新科大間，整頓人行道，保護民眾通行安全。

周江杰競選團隊今天發布新聞稿指出，周江杰日前在明新科大前站路口拜票時發現，此路口交通很亂，尤其上下班尖峰時段，大車、小車互搶快，且行人也沒有安全的通行空間，不管是走在路邊或過馬路，看起來都很危險。

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周江杰說，明新科大附近人行道，路面多處破損髒亂，甚至學生還走到馬路上，造成人車爭道很危險，因此，將整頓新豐火車站到明新科大人行道，包含路面重整、環境整潔、整理落地電箱等，打造乾淨、好走的人行道，也保護學生走路上課的安全。

周江杰表示，此外，在新豐火車站位於台1線旁，正前方是新豐鄉的精華商業區，目前車站還有不少閒置空間可以運用，未來將透過交通部向台鐵爭取釋出這些空間，做為當地藝文展演場所或小型公園，提供民眾休憩空間。（編輯：李錫璋）1111013