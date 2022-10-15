陳時中：我絕對不是病毒 盼人與人團結抗疫

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（中央社記者蕭博文台北15日電）台灣對抗COVID-19疫情今天邁入第1000天，前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中表示，有人把他當作病毒，「但我絕對不是病毒」，是率領大家對抗病毒的人，盼人與人團結對抗疫情。

陳時中競選市長山友後援會成立大會今天於台北鄭成功廟舉行成立大會，行政院政務委員張景森到場力挺，陳時中致詞時做出上述表示。

陳時中說，今天是防疫1000天，國境解封第3天，對他而言都帶有很深層的意義。

陳時中表示，努力防疫900多天後參與選舉，在選舉過程中有時會覺得怎麼會這樣，大家盡心盡力對抗病毒，結果現在有些人把他當成病毒，這是不對的。

他說，行政上做得好不好都有紀錄、有世界比較，可以批評，「但我絕對不是病毒，我是率領大家對抗病毒的人」，人要站在一起對抗病毒，一旦被分化，防疫成效就會變得不好。

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陳時中指出，這是一次大規模的防疫經驗，但未來病毒傳染的疫情，可能比以前的頻率來得高，將來可能還會再面對疫情，如果現在沒有把心理建設做好，沒有把組織體系做好，人跟人因為政治而對立，當疫情再度發生時，防疫能力會越來越差。

陳時中表示，目前已走向解封，疫情就要消散，但還是要堅持人與人團結合作對抗疫情，今天到鄭成功廟參香也覺得是好彩頭，選舉會成功，抗疫會成功，台灣一定會成功。（編輯：陳政偉）1111015

民進黨台北市長參選人陳時中（前中）15日出席山友後援會成立大會致詞表示，有人把他當作病毒，但他絕對不是病毒，是率領大家對抗病毒的人，盼人與人團結對抗疫情。中央社記者蕭博文攝 111年10月15日