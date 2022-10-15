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吳子嘉擬反告誣告 沈慧虹：浪費社會資源

2022/10/15 15:24（10/15 15:36 更新）
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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右）15日受訪表示，美麗島電子報董事長吳子嘉身為媒體人，對自身言論不負責，對司法程序也輕率看待，這種態度令人無法認同，而吳子嘉隨意造謠，對她的抹黑傷害已經造成，法律程序都在進行中。（沈慧虹競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月15日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右）15日受訪表示，美麗島電子報董事長吳子嘉身為媒體人，對自身言論不負責，對司法程序也輕率看待，這種態度令人無法認同，而吳子嘉隨意造謠，對她的抹黑傷害已經造成，法律程序都在進行中。（沈慧虹競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月15日
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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，日前提告美麗島電子報董事長吳子嘉造謠她向台北市長柯文哲謀職，吳子嘉將對她提誣告，這行為根本是浪費社會資源，把司法當兒戲。

吳子嘉日前在網路節目「董事長開講」中，陳述「沈慧虹曾經向柯文哲謀職」一事，沈慧虹競選辦公室日前到新竹地檢署按鈴提告，吳子嘉涉嫌意圖使人不當選及誹謗。

沈慧虹今天舉行政策發表會前接受媒體聯訪表示，對於吳子嘉說下週要告她誣告一事，這是在浪費社會資源，行為不可取。

沈慧虹說，吳子嘉身為媒體人，對自身言論不負責，對司法程序也輕率看待，這種態度令人無法認同，而吳子嘉隨意造謠，對她的抹黑傷害已經造成，法律程序都在進行中。（編輯：李錫璋）1111015

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