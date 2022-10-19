林佳龍指處理恩恩案無情殘忍 侯友宜：司法釐清中

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天表示，市長侯友宜在處理「恩恩案」過程顯得無情與殘忍，是處理重大災難失敗的例子，應要有同理心。侯友宜說，一切都在司法釐清中。

染疫過世童「恩恩」的父親17日晚間在臉書（Facebook）貼文表示，恩恩離開近半年，他有無數個日夜都在麻痺和悲傷中度過，請大家協尋曾對全國民眾說要負責的新北市長侯友宜，未獲真相「我沒有平靜」。

林佳龍今天上午前往新店區建國市場、仁愛市場掃街拜票，他接受聯訪被問到對「恩恩」父親留言的看法時表示，「恩恩案」讓人心疼，「恩恩」爸爸的悲傷心情可以理解；身為父親，看見貼文的結語更是令人心酸，心如刀割。

林佳龍說，侯友宜也是為人父親，卻從來沒有打個電話給「恩恩」爸爸或約一下，在重大災難的處理上是無情與殘忍，也是對「恩恩」爸爸的二度傷害，是處理很失敗的例子。

林佳龍說，希望侯友宜應有同理心，花一些慈悲心去看看「恩恩」爸爸的留言，主動打個電話約見一下，即使不公開見面也好。

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林佳龍說，市場掃街主要是想多接觸基層人民，握緊每一雙手，參選以來，支持度持續上升，團隊士氣高昂；選舉過程，有如百米衝刺與馬拉松的過程不一樣，民進黨現在展現團結，他承諾如果當選一定做滿4年。

侯友宜今天在市政會議後接受聯訪時，媒體問他對於林佳龍說，若當選就成立小組行政調查恩恩案的看法，及對「恩恩」爸爸的貼文看法；他說，瞭解家屬的心情，事情已經在司法釐清當中。（編輯：李錫璋）1111019