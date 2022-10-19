蔣萬安拜會星宇航空 張國煒：在乎觀光業的都歡迎

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天拜會星宇航空及董事長張國煒，蔣萬安說，就觀光、航空業等議題交換意見，張國煒則表示，3參選人都欣賞、在乎觀光業的人要來都很歡迎。

蔣萬安今天參訪星宇航空，並與張國煒閉門會談後，兩人共同接受媒體聯訪。

張國煒說，蔣萬安關心北市、關心觀光業，所以來此互相交換意見，媒體追問民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊都來過，比較欣賞誰？張國煒表示「都蠻欣賞的啊」，在乎觀光業的人他都非常歡迎。

媒體追問因張國煒父親張榮發與國民黨關係不錯，是否會支持蔣萬安？張國煒說，爸爸其實與各黨派關係都好，當時因為是國民黨執政，所以會讓人有這種錯覺，其實爸爸與當時在野的民進黨、親民黨等關係也很好。

蔣萬安則表示，星宇航空這幾年備受矚目與喜愛，他很欽佩張國煒，今天來請益，就觀光與航空業等交換意見，期待一起打拚更好的台北。

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媒體追問選情是否有「棄陳保黃」效應，蔣萬安表示棄保等議題都是綠白在思考的問題，對他來說就是希望民眾堅定支持他，會繼續勤走基層、端出政見。

媒體追問如何看待陳時中與黃珊珊就防疫持續交鋒，如防疫旅館是誰先發明的等等。蔣萬安說，防疫成果是全民共同努力而來，不該成為政治人物搶功勞的工具，大家還是持續關注疫情，不需要提出誰先發明先推動。（編輯：張銘坤）1111019

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）19日上午參訪星宇航空，與星宇航空董事長張國煒（右）會談，兩人會後脫下口罩合影留念。中央社記者裴禛攝 111年10月19日