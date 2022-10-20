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林耕仁碩論抄襲不成立 沈慧虹競辦：社會自有公評

2022/10/20 20:22
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（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁碩士論文撰寫過程抄襲行為不成立，但有學術瑕疵。沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥說，林耕仁目錄複製另名研究生的目錄，相關事證社會自有公評。

民進黨立法院黨團與新竹市議員劉康彥在9月7日開記者會，指中國國民黨新竹市長參選人林耕仁的中華大學碩士論文涉抄襲，手法包括以罐頭模組寫論文、內文大規模抄襲，連謝誌、目錄都不放過。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥向中央社記者表示，林耕仁的目錄複製另一名研究生的目錄，連謝誌都抄襲，是不爭的事實，相關事證社會自有公評。對於中華大學決議，劉康彥說，他尊重結果，但深感遺憾。

林耕仁透過新聞稿表示，今天中華大學學倫審議委員會，對於他的論文做出「抄襲不成立」決議，對此結果表達尊重，也感謝學倫委員會用嚴謹的審查，還給他清白及公道。

林耕仁說，他的論文確實寫得不好，但撰寫過程絕對經得起檢驗，而中華大學今天的決議，也代表民進黨，過去對他的指控，就是抹黑及意圖使人不當選，他已開始搜集相關資料，將透過法律途徑，捍衛清白。

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中華大學今天發布新聞稿表示，9月7日接獲具名檢舉信函，指林耕仁科技管理研究所碩論「地區性民代的選民服務及滿意度調查之研究—以新竹市為例」，涉嫌抄襲戴姓畢業生碩論「由使用者滿意度探討警政機關內部網站之客製化功能需求─以新竹市警察局局內資訊網為例—以新竹市警察局局內資訊網為例」。

中華大學說，依檢舉函內容、被檢舉人及關係人提出書面說明、資料內容，釐清事實，認定林耕仁碩論寫作未抄襲戴姓畢業生碩論，「抄襲行為不成立」，不過，林耕仁的目錄標題與內文標題歧異，顯示在碩論撰寫過程中，欠缺學術研究應有嚴謹態度，有瑕疵。（編輯：方沛清）1111020

劉康彥
沈慧虹發通盤政見文宣 摺頁盤整6大城市願景 高虹安行程稱主辦單位取消 協會否認
謝誌
遭控中華大學論文抄襲 林耕仁：經比對符合標準
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