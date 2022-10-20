史瓦帝尼國王抵台 總統21日軍禮歡迎國宴款待

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非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）（左4）20日應邀率團抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（左5）親自接機。恩史瓦帝三世指出，這次率團到訪就是為了表達對台支持，加強雙方夥伴關係。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月20日

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（中央社記者溫貴香台北20日電）非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）應政府邀請，今天率團抵台進行國是訪問，總統府表示，總統代表政府及人民表達誠摯歡迎，21日將以隆重軍禮歡迎，中午並設國宴款待。

非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）應台灣政府邀請，晚間率團抵達台灣，展開至10月25日，為期6天的國是訪問。總統府發言人張惇涵表示，蔡總統代表政府及人民，誠摯歡迎恩史瓦帝國王率團訪問台灣。

張惇涵表示，此行為恩史瓦帝國王第18次訪問台灣，也是全球疫情蔓延後首度來訪，更是台灣在10月13日邊境解封後，首位友邦元首率團來訪，意義重大。

他說，總統明天上午將以隆重軍禮迎接訪團，並就兩國合作及共同關切議題，進行會晤並深入交換意見。明天中午，總統也將在總統府設國宴款待訪團一行。

張惇涵說明，除偕同來訪的瑪希娃瑪王妃殿下（Inkhosikati LaMashwama）外，訪團成員另包括：史瓦帝尼資通訊暨科技部長席肯妮娑長公主（H.R.H. Princess Sikhanyiso）、外交暨國際合作部長札杜莉（Thulisile Dladla）、以及財政部長瑞肯伯（Neal Rijkenberg）等多位王室成員及內閣閣員。

張惇涵表示，兩國自1968年建交，迄今已超過半個世紀，邦誼長遠堅定。史瓦帝尼長期在國際場域為台灣仗義執言，大力支持台灣參與諸如世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。

他說，長年以來，兩國在基礎建設、公衛醫療、資通訊、教育，及農業與糧食安全等重要領域，都有密切交流合作。

張惇涵表示，史瓦帝尼不僅是台灣在非洲區域的堅實盟邦，面對過去兩年多的全球疫情，兩國更是攜手合作、共同抗疫。期盼透過恩史瓦帝國王此次來訪，持續增進兩國人民福祉，讓兩國合作更加密切，兩國邦誼更為堅韌。（編輯：林興盟）1111020