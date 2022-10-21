更多編輯台推薦新聞：
台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙
科技

台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉4/300
首頁 / 政治

新北市長選舉號次 林佳龍1侯友宜2

2022/10/21 10:12（10/21 11:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長候選人號次抽籤21日上午舉行，民進黨參選人林佳龍幕僚代抽到1號，尋求連任的新北市長侯友宜為2號。（中央社檔案照片）
新北市長候選人號次抽籤21日上午舉行，民進黨參選人林佳龍幕僚代抽到1號，尋求連任的新北市長侯友宜為2號。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北21日電）新北市長候選人號次抽籤今天上午舉行，民進黨參選人林佳龍幕僚代抽到1號後說，新北一定贏；尋求連任的新北市長侯友宜為2號，代抽的政治實習生喊「侯我為你，侯侯做代誌」。

新北市第4屆市長、議員選舉候選人姓名號次抽籤上午在新北市選舉委員會3樓禮堂登場，林佳龍

林佳龍小檔案

  • 民國53年2月13日
  • 出生地：台灣台北市
  • 現職：無任所大使
  • 學歷：美國耶魯大學政治學博士
  • 經歷：中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長
看更多
關閉
委託競選辦公室執行總幹事何博文代為抽籤，侯友宜

侯友宜小檔案

  • 政黨：中國國民黨
  • 出生年月日：46年6月7日
  • 職務：前新北市副市長
看更多
關閉
則由選舉辦公室政治實習生陳皓寧代抽。

何博文抽到1號後，林佳龍陣營其他人在等候區激動喊出「水啦」！何博文隨後拿著1號籤表大喊：「新北一定贏，林佳龍凍蒜！」展現氣勢。

何博文後來在1樓接受媒體聯訪時表示，今天抽到1號，會帶著戒慎恐懼與樂觀進取的必勝決心繼續努力，林佳龍陣營不管是登記抽籤或政見發表都以最高規格回應民意，面對民意持續抱著謙卑謹慎心情，因為這是場非常神聖的選舉。

何博文說，讓侯友宜直接當總統參選人，不要浪費納稅人的錢，票投林佳龍，林佳龍承諾做好做滿，「票投1號，市長選1次，不用補選第2次」，懇請大家一起讓新北大翻新，新北一定贏。

另一方面，侯友宜陣營政治實習生陳皓寧抽到2號後以台語喊「侯我為你，侯侯做代誌」（讓我為你，好好做事情），其他政治實習生也在等候區喊相同口號。

侯友宜選舉辦公室隨後發布新聞稿，發言人陳柏翰表示，今天侯友宜有市政行程，因此交由選辦政治實習生負責抽籤，這也是延續登記參選時的做法，讓年輕人有機會直接參與選舉事務。

陳柏翰說，這屆選舉侯友宜抽到2號，侯友宜及團隊將繼續與市民共同打拚；侯友宜強調，不管什麼號碼都是好數字，會與所有志同道合的參選人一起努力，帶給市民朋友「健康、快樂、有希望」，一起推動新北市正向改變，讓新北市變得更好。（編輯：李錫璋）1111021

延伸閱讀
林佳龍指處理恩恩案無情殘忍 侯友宜：司法釐清中侯友宜：確診者投票 中選會可參考國外案例新北稱溢流釀保安市場淹水 林佳龍指經不起檢驗
何博文
林佳龍競辦：無端將警大捲入選舉 侯友宜須道歉警大聲明藍綠交鋒 林佳龍盼法院快速仲裁
陳柏翰
侯友宜選辦政治實習生街頭宣講 籲挺18歲公民權選民服務百百種 化身親子城堡或扮紅娘牽姻緣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
高雄市長候選人號次 陳其邁4柯志恩3