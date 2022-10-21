新北市長選舉號次 林佳龍1侯友宜2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市長候選人號次抽籤21日上午舉行，民進黨參選人林佳龍幕僚代抽到1號，尋求連任的新北市長侯友宜為2號。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北21日電）新北市長候選人號次抽籤今天上午舉行，民進黨參選人林佳龍幕僚代抽到1號後說，新北一定贏；尋求連任的新北市長侯友宜為2號，代抽的政治實習生喊「侯我為你，侯侯做代誌」。

新北市第4屆市長、議員選舉候選人姓名號次抽籤上午在新北市選舉委員會3樓禮堂登場， 林佳龍 林佳龍小檔案 民國53年2月13日

出生地：台灣台北市

現職：無任所大使

學歷：美國耶魯大學政治學博士

經歷：中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長 看更多 關閉 委託競選辦公室執行總幹事何博文代為抽籤， 侯友宜 侯友宜小檔案 政黨：中國國民黨

出生年月日：46年6月7日

職務：前新北市副市長 看更多 關閉 則由選舉辦公室政治實習生陳皓寧代抽。

何博文抽到1號後，林佳龍陣營其他人在等候區激動喊出「水啦」！何博文隨後拿著1號籤表大喊：「新北一定贏，林佳龍凍蒜！」展現氣勢。

何博文後來在1樓接受媒體聯訪時表示，今天抽到1號，會帶著戒慎恐懼與樂觀進取的必勝決心繼續努力，林佳龍陣營不管是登記抽籤或政見發表都以最高規格回應民意，面對民意持續抱著謙卑謹慎心情，因為這是場非常神聖的選舉。

何博文說，讓侯友宜直接當總統參選人，不要浪費納稅人的錢，票投林佳龍，林佳龍承諾做好做滿，「票投1號，市長選1次，不用補選第2次」，懇請大家一起讓新北大翻新，新北一定贏。

另一方面，侯友宜陣營政治實習生陳皓寧抽到2號後以台語喊「侯我為你，侯侯做代誌」（讓我為你，好好做事情），其他政治實習生也在等候區喊相同口號。

侯友宜選舉辦公室隨後發布新聞稿，發言人陳柏翰表示，今天侯友宜有市政行程，因此交由選辦政治實習生負責抽籤，這也是延續登記參選時的做法，讓年輕人有機會直接參與選舉事務。

陳柏翰說，這屆選舉侯友宜抽到2號，侯友宜及團隊將繼續與市民共同打拚；侯友宜強調，不管什麼號碼都是好數字，會與所有志同道合的參選人一起努力，帶給市民朋友「健康、快樂、有希望」，一起推動新北市正向改變，讓新北市變得更好。（編輯：李錫璋）1111021