更多編輯台推薦新聞：
台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙
科技

台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台中市長候選人號次 盧秀燕3蔡其昌2

2022/10/21 10:16（10/21 10:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市長候選人號次抽籤21日登場，爭取連任的台中市長盧秀燕（左）委託國民黨立委楊瓊瓔代抽抽中3號，民進黨蔡其昌（右）抽中2號。（中央社檔案照片）
台中市長候選人號次抽籤21日登場，爭取連任的台中市長盧秀燕（左）委託國民黨立委楊瓊瓔代抽抽中3號，民進黨蔡其昌（右）抽中2號。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中21日電）九合一大選年底將至，台中市長候選人號次抽籤今天登場，爭取連任的台中市長盧秀燕委託國民黨立委楊瓊瓔代抽抽中3號，民進黨蔡其昌抽中2號。

九合一選舉11月26日舉行，台中市選委會今天在豐樂公園活動中心舉辦台中市長候選人號次抽籤。抽籤順序依照參選人登記先後進行，蔡其昌

蔡其昌小檔案

  • 民國58年4月16日台中出生
  • 學歷、中興大學財金所EMBA碩士、東海大學歷史研究所碩士
  • 經歷、立法院副院長、立法院民主進步黨團幹事長、第6屆、第8屆立法委員、民主進步黨中常委、發言人、台中縣政府民政局長、台中縣工業策進會總幹事、靜宜大學聯合大學兼任講師
看更多
關閉
抽中了2號，盧秀燕

盧秀燕小檔案

  • 政黨：中國國民黨
  • 出生：50年次
  • 現職：前立委
看更多
關閉
則由楊瓊瓔代抽，號次為3號。另名無黨籍參選人陳美妃因未在時間內趕到，由主辦單位代抽，號次為1號。

蔡其昌在民進黨立委黃國書、莊競程、張廖萬堅、何欣純陪同下前往抽籤，蔡其昌接受媒體聯訪表示，「2號蔡其昌，台中向前衝」，抽到的號碼就是勝選的號碼，有心把事情做好就一定會贏，他將選民放在心上，選民的心就是他的吉祥物。

楊瓊瓔接受媒體聯訪指出，盧秀燕以市政優先，所以由她代替抽籤，盧秀燕認為任何一個號碼都很好，這次也和上次競選一樣抽中幸運的3號，「3號，選盧秀燕最好」。

陳美妃因未在時間內趕到抽籤現場，由主辦單位代抽，號次為1號，她受訪指出，「1號，一定當選」，她要和市民一飛沖天，呼籲選民「放下藍綠、與我同行」。（編輯：黃世雅）1111021

台中市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，民進黨台中市長參選人蔡其昌（前中）在黨籍立委陪同下前往，抽中2號。中央社記者趙麗妍攝 111年10月21日
台中市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，民進黨台中市長參選人蔡其昌（前中）在黨籍立委陪同下前往，抽中2號。中央社記者趙麗妍攝 111年10月21日
台中市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，爭取連任的國民黨籍台中市長盧秀燕委由立委楊瓊瓔（中）代抽，抽中3號。中央社記者趙麗妍攝 111年10月21日
台中市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，爭取連任的國民黨籍台中市長盧秀燕委由立委楊瓊瓔（中）代抽，抽中3號。中央社記者趙麗妍攝 111年10月21日
台中市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，無黨籍台中市長參選人陳美妃號次為1號。中央社記者趙麗妍攝 111年10月21日
台中市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，無黨籍台中市長參選人陳美妃號次為1號。中央社記者趙麗妍攝 111年10月21日
延伸閱讀
泛綠5立委批空氣沒換新 中市府：已逐年改善蔡其昌：盧秀燕若有夢要選正副總統 我來當市長外縣市輔選遭解讀佈局大位 盧秀燕：盡一己之力公有電子看板登盧秀燕廣告 中市府清查下架台北市長候選人號次 蔣萬安6陳時中12黃珊珊8高雄市長候選人號次 陳其邁4柯志恩3新北市長選舉號次 林佳龍1侯友宜2
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族