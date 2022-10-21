台中市長候選人號次 盧秀燕3蔡其昌2

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台中市長候選人號次抽籤21日登場，爭取連任的台中市長盧秀燕（左）委託國民黨立委楊瓊瓔代抽抽中3號，民進黨蔡其昌（右）抽中2號。（中央社檔案照片）

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）九合一大選年底將至，台中市長候選人號次抽籤今天登場，爭取連任的台中市長盧秀燕委託國民黨立委楊瓊瓔代抽抽中3號，民進黨蔡其昌抽中2號。

九合一選舉11月26日舉行，台中市選委會今天在豐樂公園活動中心舉辦台中市長候選人號次抽籤。抽籤順序依照參選人登記先後進行， 蔡其昌 蔡其昌小檔案 民國58年4月16日台中出生

學歷、中興大學財金所EMBA碩士、東海大學歷史研究所碩士

經歷、立法院副院長、立法院民主進步黨團幹事長、第6屆、第8屆立法委員、民主進步黨中常委、發言人、台中縣政府民政局長、台中縣工業策進會總幹事、靜宜大學聯合大學兼任講師 看更多 關閉 抽中了2號， 盧秀燕 盧秀燕小檔案 政黨：中國國民黨

出生：50年次

現職：前立委 看更多 關閉 則由楊瓊瓔代抽，號次為3號。另名無黨籍參選人陳美妃因未在時間內趕到，由主辦單位代抽，號次為1號。

蔡其昌在民進黨立委黃國書、莊競程、張廖萬堅、何欣純陪同下前往抽籤，蔡其昌接受媒體聯訪表示，「2號蔡其昌，台中向前衝」，抽到的號碼就是勝選的號碼，有心把事情做好就一定會贏，他將選民放在心上，選民的心就是他的吉祥物。

楊瓊瓔接受媒體聯訪指出，盧秀燕以市政優先，所以由她代替抽籤，盧秀燕認為任何一個號碼都很好，這次也和上次競選一樣抽中幸運的3號，「3號，選盧秀燕最好」。

陳美妃因未在時間內趕到抽籤現場，由主辦單位代抽，號次為1號，她受訪指出，「1號，一定當選」，她要和市民一飛沖天，呼籲選民「放下藍綠、與我同行」。（編輯：黃世雅）1111021

台中市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，民進黨台中市長參選人蔡其昌（前中）在黨籍立委陪同下前往，抽中2號。中央社記者趙麗妍攝 111年10月21日

台中市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，爭取連任的國民黨籍台中市長盧秀燕委由立委楊瓊瓔（中）代抽，抽中3號。中央社記者趙麗妍攝 111年10月21日