新竹市長選舉號次抽籤 高虹安6林耕仁3沈慧虹5

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新竹市長選舉21日舉行號次抽籤，台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安（前）抽到6號。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月21日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹市長選舉今天舉行號次抽籤，民眾黨高虹安抽到6號、國民黨林耕仁抽到3號，民進黨參選人沈慧虹則抽到5號。多名參選人隨後展開車隊掃街，拉抬陣營氣勢。

新竹市選舉委員會今天上午舉行市長選舉號次抽籤，6名參選人中，除了龔偉綸未出席由選委會代抽外，包括高虹安、林耕仁、沈慧虹及無黨籍的黃源甫、李驥羣等5人，均親自到場依登記參選的排序抽號次。

首先抽號次的高虹安抽到6號，她接受媒體聯訪表示，昨晚想了許多數字吉祥話，這次抽到6號可呼應她提出的「0到6歲市府養」政見，也希望這次選戰可以六六大順。

第二順位的林耕仁抽到3號，他與支持者一同喊出「讓耕仁來做市民的靠3」，他接受媒體訪問時說，未來會持續強化托育、托老、智慧交通、校園安全和優質教育，打造宜居幸福城市。

接著抽籤的沈慧虹抽出5號，現場支持者立刻高喊「新竹光榮，5你5我」，她說，將會延續過去好的政績，讓新竹市更進步、發展，各年齡層市民都會為這座城市感到光榮。

接著抽籤的黃源甫、李驥羣則分別抽到1號、4號，未出席的龔偉綸由選委會代抽出2號。（編輯：李錫璋）1111021

新竹市長選舉21日舉行號次抽籤，國民黨新竹市長參選人林耕仁（前）抽到3號。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月21日