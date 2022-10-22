福鹿秀後援會成立 賴清德：支持黃秀芳彰化向前走

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前左2）22日在鹿港文武廟舉辦福鹿秀公職聯合競選挺秀芳後援會成立大會，副總統賴清德（前左3）到場站台，籲請鄉親做總統蔡英文的後盾，支持蔡總統提名的黃秀芳。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳舉辦福鹿秀公職挺秀芳後援會成立大會，副總統賴清德指出，彰化是台灣民主聖地，他要請鄉親做總統蔡英文的後盾，票投黃秀芳讓彰化大步向前走。

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天下午在鹿港文武廟，舉辦福鹿秀公職聯合競選挺秀芳後援會成立大會，出席的有賴副總統、黃秀芳及經濟部長王美花等人。

賴副總統致詞時說，黃秀芳在立法院關心鹿港國家歷史風景區、鹿港福興污水下水道工程，在立法院專業問政的表現，如果能入主縣府擔任縣長，一定能大大帶動彰化發展。

賴副總統指出，黃秀芳在基層服務20多年，對彰化縣有完整規劃，像是提出改善環境、引進新的科技產業等政見，讓彰化產業升級，他要懇請鄉親全力支持黃秀芳，而彰化縣是台灣民主聖地，台灣正面臨國內外挑戰，也要請鄉親做蔡總統的後盾，支持蔡總統提名的黃秀芳，讓彰化大步向前走。

黃秀芳則說，現任縣長王惠美是鹿港人，卻阻礙鹿港建設，她如果當選縣長，會推動中央廣播電台鹿港分台轉型成為音樂聲音博物館，讓鹿港地區有新景點及新賣點。

黃秀芳表示，如當選縣長，將以鹿港小鎮豐富的古蹟文化資產作為觀光火車頭，串連鹿港溪左岸的福興特區，為鹿港老鎮開創新風貌，突破鹿港觀光受限市區腹地不足的瓶頸。（編輯：郭諭儒）1111022