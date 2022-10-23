登市府舞台惹議 沈慧虹反擊：難怪高虹安不辭立委

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹因登市府活動舞台遭批「行政不中立」。沈慧虹陣營今反擊，指高虹安常以立委身分帶參選人作秀，批「難怪不辭立委」。

新竹市政府昨晚於香山天后宮舉辦「2022新竹市台語金曲之夜」，代理市長陳章賢上台致詞時細數前市長林智堅與前副市長沈慧虹的政績，而出席活動的沈慧虹也受邀一同上台，遭質疑是造勢。

沈慧虹登市府舞台事件遭到國民黨竹市長參選人林耕仁及高虹安分別發新聞稿抨擊沈慧虹與市府「行政不中立」。林耕仁更表示將蒐集證據向檢調提出檢舉。

沈慧虹競選總部發言人劉康彥今天發新聞稿，指高虹安曾以立委身分出席市府活動，並登上舞台，包含風箏節、長青運動會、賈桃樂職涯等多項活動，都可在高虹安的臉書（Facebook）找得到發文紀錄。

劉康彥舉出，高虹安曾帶著民眾黨提名參選人，以立委助理的身分進到新竹棒球場會勘，這些人既無公職身份，也無任何正當性，批「假會勘、真選舉，難怪不辭立委。」

沈慧虹今天接受媒體聯訪時再次強調，她擔任公職32年，非常熟悉法規，一切符合規定，活動中她無致詞、無競選口號、無背心，一切都尊重市府安排，根本沒有行政中立的問題。（編輯：張銘坤）1111023