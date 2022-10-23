嘉義市家長協會肯定教育政策 志工後援會挺黃敏惠

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（中央社記者姜宜菁嘉義市23日電）競選連任的嘉義市長黃敏惠日前成立幼教後援會後，嘉義市家長協會因認同黃敏惠任內教育政策，今天成立「勇媽教育家長志工後援會」，希望匯集家長力量，一起為教育努力。

勇媽教育家長志工後援會成立會上，黃敏惠親自授旗給後援會總會長陳國慶；嘉義市前副市長李錫津、嘉義高中退休校長劉永堂等人，以行動力支持黃敏惠連任成功。

勇媽教育家長志工後援會主要幹部來自於嘉義市家長協會，以及各級學校家長會與志工團；陳國慶說，關鍵的最後一哩路，後援會將和黃敏惠並肩向前行。

黃敏惠感謝志工們的加入，並強調嘉義市的教育能做得好，是因為有一群參與但不干預的家長及志工們。

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黃敏惠說，在擔任市長任內，將教育作為施政發展主軸，提出「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的教育願景，經過長時間努力，成功展現嘉義市五星級的教育優點與特色。

黃敏惠認為，在這條道路上，不只需要教育夥伴的支持，更需要教育堅強後盾，家長與志工團大家的力量 ，與勇媽一起拚下一個4年，用心打造優質教育環境，教出影響未來的孩子。（編輯：陳仁華）1111023