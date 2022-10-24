北市長選戰衝刺 陳時中強化政見化解棄保傳言

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市長選戰即將進入倒數30天，戰況膠著。為了脫穎而出，民進黨參選人陳時中陣營鎖定加強政見論述，盼召喚出致勝關鍵的理性選民，並藉由紮實陸戰讓棄保傳言不攻自破。

「也許聽起來很八股，但真的就是這樣，這場選戰的關鍵就是政見。」陳時中競選團隊總幹事吳思瑤說，在這場選舉當中，政見的版面相較政治口水是少之又少，相信選民已經感到疲乏，對手們也應該意識到，光靠罵陳時中是不可能當選的。

吳思瑤指出，最後倒數階段，競選團隊及參選人本身皆有共識要回到選戰主軸，也就是一開始設定的「把事做好」，要透過陸戰、空戰說服選民，陳時中才是最適任市長的參選人。

吳思瑤表示，陳時中所提出的政見是參選人中最深、最廣也最多元的，且陳時中經過內閣的訓練，對他的論述能力有信心，期盼他能在電視辯論會及政見發表會上好好表現，集結所有素材的精華，煮出一道道讓選民眼睛發亮的好料。

陳時中官方Line帳號上的「阿中行程」，他與同黨議員參選人們的聯合競總成立大會即將進入尾聲，12區廟口開講則正如火如荼展開，同時不忘到各大市場拜票。

知情人士分析，陳時中在陸戰部分穩紮穩打，實際到場就會看見支持者風雨無阻坐了1小時，就是要等陳時中現身，「藍、白想操作棄保，根本就不存在任何可能的空間。」

知情人士指出，陳時中每一場致詞、每一次分享，都是在為將來的辯論會做準備，相比對手是一人三句不離疫苗、另一人則是台北市長柯文哲的化身，相信選民將能看見並青睞陳時中的穩重及內斂。

民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，最後衝刺階段，將再安排陳時中車隊掃街、站路口，每個行政區都會「均衡發展」，沒有一區會被忽視或落下，支持者還可以期待陳時中與總統蔡英文合體。

不過，張茂楠指出，雖然陳時中在基層組織相較國民黨穩固許多，但今年選舉有2個隱憂，第一個是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者不能投票，估計會影響到1％到2％選票；還有部分未打過疫苗的人，可能不願意出來投票。（編輯：陳清芳）1111024