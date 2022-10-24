會見德國會團 政院：借鏡經驗讓台灣轉型正義做更好

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（中央社記者陳俊華台北24日電）行政院發言人羅秉成今天會見德國國會人權委員會訪團時說，台德兩國都經歷威權獨裁統治時期的痛苦，相較於德國，台灣轉型正義起步較晚，盼能借鏡德國經驗，使台灣轉型正義做得更好。

行政院透過新聞稿表示，羅秉成今天代表行政院長蘇貞昌會見「德國國會人權委員會訪團」，這次由德國議員海特（Peter Heidt）率領的訪問團，共有6名跨黨派國會議員。

羅秉成說，人權是台灣與其他民主國家成為價值理念夥伴的重要關鍵，而今年適逢台灣人權發展的「大年」，除了有5部國際人權公約國家報告進行國際審查外，也提出首部「國家人權行動計畫」及「漁業與人權行動計畫」，並在行政院成立「人權及轉型正義處」，負責研議及推動人權政策及轉型正義事務。

羅秉成說，感謝德國5月時，不分黨派支持台灣以觀察員身分加入世界衛生大會（WHA）及參與世界衛生組織（WHO）活動及機制；德國今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國時，呼籲各國重視台海安全，使台灣在遭受中國打壓之際，能感受國際友人支持。

羅秉成指出，蘇貞昌原擬親自接待訪團，但因上週確診須居家隔離而無法出席。台德兩國在商業、經濟、文化與觀光等各方面，都有許多往來互動，特別是德國國會人權委員會對人權的關注，以及對台灣推動人權工作的期許很深，希望藉由雙方會晤，交流人權相關議題。

談到台灣人權發展歷程，羅秉成指出，台灣曾經歷38年的戒嚴時期，並遭受威權時期獨裁政權許多政治迫害與侵害人權的傷痛，而在這數十年的民主化過程中，台灣人民付出許多努力與心血，不斷以人權立國自我期許，而人權立國不僅是施政的重要價值，更是台灣與民主國家能成為價值理念夥伴的最重要關鍵。

羅秉持表示，追求人權進步的道路是永無止盡，為使台灣人權保障工作更臻完善，台灣與歐盟在5年前開始每年輪流舉辦一次「台歐盟人權諮商會議」，今年恰好輪到台灣舉辦。

羅秉成說，台德兩國都經歷威權獨裁統治時期的痛苦，在轉型正義方面，德國給予台灣許多指導與協助；相較於德國，台灣轉型正義起步較晚，希望能夠借鏡德國推動轉型正義的經驗，使台灣轉型正義做得更好。

海特表示，台灣與德國在歷史上有若干共同點，包括都曾經歷專制政府統治；在東德共產政權瓦解後，德國政府開始迅速處理共產黨所留下的不正義後果，因此在轉型正義方面，他相信台德兩國定能互相交流與學習。

海特強調，獨裁或專制政府與民主自由政府間，因為信奉不同的制度與理念價值，因此存在制度性競爭，台灣處於制度性競爭的最前線，面臨中國專制政府的各種威嚇，而中國共產黨第二十次全國代表大會，更證明中國對全世界是深具威脅性的專制政府。

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海特說，2月24日也爆發專制政府俄國侵略烏克蘭戰爭，殷鑑不遠。因此，訪團除希望進一步瞭解台灣的處境，也盼能學習台灣捍衛自由民主的精神，透過同為民主陣營的國家互相合作，才能應對中國的崛起，並在制度性競爭中獲得勝利。

海特指出，台灣與德國在貿易、經濟、科學、法學及文化等各種領域已有密切合作，同時台灣在數位化領域方面，也有先進進展，希望台德兩國能相互交流與學習，同時期待未來台灣與歐盟能簽署自由貿易協定，進一步讓雙方互利互惠。（編輯：林治平）1111024