蔡培慧籲終結黑金 許淑華：黔驢技窮打烏賊戰

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（中央社記者王揚宇、蕭博陽台北25日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天表示，國民黨南投縣長參選人許淑華南投市長任內發包的永興棄土場違法經營，許淑華背後是長期把持縣政的黑金集團，縣民應終結黑金，贏回南投的清廉政治。

許淑華回應，對手指南投縣黑金統治17年，這是對南投縣長林明溱非常重大抹黑，且不尊重南投縣民，顯見已黔驢技窮，只能打烏賊戰。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵今天與蔡培慧等人召開記者會，指前南投縣長李朝卿因貪污被判刑450年，現任縣長林明溱則是任用砂石業者擔任機要秘書、豪宅財產來源交代不清，許淑華背後更是黑道集團，任內發包的「永興棄土場」也是違法經營。

林靜儀說，永興棄土場原本是921地震後臨時申請的棄土場，只能傾倒營建廢棄物，它在2006年使用許可失效後，時任南投市長的許淑華與好友、縣議員林憶如拜會李朝卿，希望替永興棄土場解套。與此同時，許淑華父親的小弟蔡木火，已陸續買下棄土場周遭土地，打算吃下這個案子。

林靜儀表示，2012年至2014年間，許淑華將棄土場標給宏昇公司，但實際經營者是蔡木火（林憶如的丈夫），讓蔡木火傾倒3萬多噸違法廢棄物在棄土場內。而許淑華的親弟許仙友，也被查獲在棄土場擔任把風人員角色。

林靜儀說，最終蔡木火等人，因違法載運事業廢棄物被法院判決有罪，而永興棄土場整體違法的結構，都跟許淑華有密切關係。

蔡培慧指出，之前她對許淑華提出3個問題，包括包庇砂石業者、永興棄土場以及市長任內浪費公帑、拆掉運動公園蓋議會的議題，許淑華都沒有正面回應。許淑華一直在迴避問題，不敢做出解釋，而許淑華背後站的，也是長期把持縣政的黑金集團。

許淑華在仁愛鄉回應媒體詢問表示，對手指南投縣黑金統治17年，這是對南投縣長林明溱非常重大抹黑，林明溱今年將卸任，8年來表現獲雜誌評鑑5星級，且任期內林明溱個人或縣府員工都無人遭檢調查辦，南投縣民對林明溱的付出有目共睹。

許淑華指出，對手指前縣長李朝卿、現任縣長林明溱，加上她未來共21年黑金統治，如此說法，對南投縣民非常不尊重，李朝卿已入監服刑，但對手將李朝卿與林明溱、許淑華劃上等號，依照此邏輯，能否說總統蔡英文等同前總統陳水扁，這種「牽拖」讓人無法理解。

許淑華表示，由此可見，她的競爭對手已黔驢技窮，無法提出正面論述，因此急忙打烏賊戰，這些對林明溱的抹黑，實際能否達到效果或反效果，她相信縣民於投票日會還給林明溱一個公道。

許淑華呼籲對手，南投民風淳樸，大家希望看到正面論述，提出對自己家鄉看法，如果老是用這種抹黑方式，選民會用選票讓對手知道這種方式不被接受。（編輯：楊蘭軒）1111025