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陳時中質疑城博費用未經監督 黃珊珊：市府說明

2022/10/26 10:53（10/26 12:36 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）北市府在無黨籍台北市長參選人黃珊珊擔任副市長時，斥資上億元舉辦城博會，民進黨台北市長參選人陳時中陣營頻質疑市府拆分預算規避監督。黃珊珊今天說，預算部分由市府說明。

台北市政府8月27日至9月11日在花博公園爭豔館舉辦台北城市博覽會，遭議員質疑將新台幣1億694萬元的總花費拆帳以避監督，陳時中競選總部昨天揭露，當初僅靠黃珊珊一紙便條手諭指示，就開始辦理城博。

黃珊珊今天上午出席「台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會」前接受媒體聯訪表示，針對手諭一事，她已在臉書發文說明，起因為去年9月8日與台北市長柯文哲到松菸參展。

黃珊珊指出，參展後開始討論在城博中設計台灣燈會前置展，所以去年10月3日市長室會議後，柯文哲裁示辦理，隔天市府就開會討論，她先以紙本文字交辦研考會，這張紙就成為公文內簽的附件，「事情就這麼簡單」。

黃珊珊強調，「我寫的字條，我負責」，過程均按照法令規定，動用經費也都有專簽，這些全部有公文可以查，所以她認為議員只公布手諭是刻意扭曲。

媒體詢問，是否動用80萬元捷運萬大線特別預算來宣傳城博，黃珊珊回應，相關預算動用部分由市府說明。

出席同場活動的陳時中受訪表示，市民所關心的是城博花費過大，且沒有經過議會監督，過程是否有不當，黃珊珊應就這方向講清楚。

至於動用80萬元萬大線特別預算，陳時中說，如果是在黃珊珊任內花的，當然可以由她說明，不過她已經卸任了，也許由市府說明會更完整恰當。

陳時中競選總部昨天、今天接連舉行記者會，揭露黃珊珊當初僅靠一紙便條手諭，就指示研考會編列900萬元預算開始辦理城博，後續各局處總支出更高達1億694萬元，12天展期卻僅有10.5萬參展人次。（編輯：張銘坤）1111026

台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會26日在台北舉行，國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排右）、無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前排右2）、民進黨台北市長參選人陳時中（前排左）3人同台發表社福政見。中央社記者鄭清元攝 111年10月26日
台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會26日在台北舉行，國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排右）、無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前排右2）、民進黨台北市長參選人陳時中（前排左）3人同台發表社福政見。中央社記者鄭清元攝 111年10月26日
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