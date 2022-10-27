衛福部建置智慧防疫系統 獲公務人員傑出貢獻獎

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（中央社記者陳俊華台北27日電）銓敘部今天公布111年度公務人員傑出貢獻獎得獎的6名個人及6組團體。其中，賦稅署長許慈美推動手機報稅、優化雲端發票；衛生福利部運用資通訊科技協助防疫，都獲選。

銓敘部透過新聞稿表示，今天在考試院會中，以「111年公務人員傑出貢獻獎選拔及表揚作業辦理情形」為題專案報告。

銓敘部說，「公務人員傑出貢獻獎」從今年起總獎額調增為12名，其中團體獎以6名為限。今年全國各機關推薦符合資格的60名公務人員及44組優秀團體參選，歷經2個半月書面初審、簡報複審及決審等3階段的嚴選，12日選出6名得獎人及6組得獎團體。

銓敘部指出，今年獲個人獎殊榮的6名公務人員，分別為衛生福利部台北醫院護理師兼副院長郭憲華、財政部賦稅署長許慈美、台灣高等檢察署檢察官林映姿、桃園市政府海岸管理工程處長林立昌、環境保護署科長陳宜佳、審計部審計官兼廳長林建志。

銓敘部說，6組得獎團體分別為外交部北美司、屏東縣政府團隊—復興兩河流域，翻轉阿緱城貌、台東縣大武鄉衛生所、台南市政府觀光旅遊局－推動老屋創生民宿‧成就府城幸福經濟、內政部空中勤務總隊前瞻性專案—提升空中救災能量、衛生福利部「攜手共度疫情—運用資通訊科技協助防疫」。

銓敘部表示，每位得獎人在專業領域都有傑出表現，其中，郭憲華導入整合式創新醫療資訊系統，疫情初期擔任烏來、竹林、桂山及中山等4所集中檢疫所指揮官，從無到有的硬體設置、流程及人員規劃，是檢疫所建置的標竿。

銓敘部指出，許慈美發想並推動遺產稅申報稅額試算、單一窗口查詢金融遺產資料，及手機報稅等多項為民服務措施，持續優化雲端發票使用環境，落實節能減碳。

銓敘部說，得獎團隊除充分運用前瞻思維，創新精進服務作為。其中，台東縣大武鄉衛生所肩負南迴地區緊急醫療重任，連結醫學中心提供專科門診，讓偏鄉民眾受到醫學中心級的照護，是全國第一個提供24小時急診檢驗及最多專科醫療門診的衛生所。

銓敘部指出，內政部空中勤務總隊成立前瞻性專案辦公室，整合任務組織規劃、飛機產製及飛行員訓練等工作，達成黑鷹接機任務，展現空中救災能量；衛福部建置智慧防疫系統，防堵疫情蔓延，數位接種證明簽發與國際接軌，突破外交障礙，有助民眾在各國通行。

考試院長黃榮村表示，得獎者在疫情間仍勇於突破困境，不僅為防疫竭盡心力，更運用數位科技，翻轉公共服務原有樣貌，具體展現公務人員為民服務、求新求變的態度，也為國家後疫情時代的發展建立堅實、穩定的基礎。

考試院說，公務人員傑出貢獻獎表揚大會，預定12月13日在考試院傳賢樓10樓大禮堂舉行。（編輯：蘇志宗）1111027